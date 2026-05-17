Eredivisie - Eredivisie Abe Lenstra Stadion

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Retransmisión del SC Heerenveen - Ajax: canal de televisión y streaming.

El partido se verá en los Países Bajos por ESPN en Ziggo.

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Noticias y alineaciones de los equipos.

El sc Heerenveen no podrá contar con el portero A. Noppert ni con el defensa V. Zagaritis, ambos lesionados. No hay sancionados. Once probable: Klaverboer; Petrov, Willemsen, Kersten, Braude; Brouwers, Trenskow, Meerveld; Oyen, Linday, Vente.

El Ajax viaja con varias bajas: J. Heerkens, V. Jaros, K. Dolberg, O. Edvardsen y J. Sutalo, todos lesionados. No hay sancionados. Once probable: M. Paes; T. Tomiyasu, K. Itakura, A. Bouwman, L. Rosa; O. Gloukh, Y. Regeer, D. Klaassen; W. Weghorst, M. Godts, S. Berghuis. Más actualizaciones pronto.

Estado de forma reciente

En sus últimos cinco partidos de la Eredivisie, el sc Heerenveen ha ganado tres y perdido dos. Su último encuentro acabó con una derrota 2-0 en casa ante el NAC. Antes, venció 0-2 al FC Volendam y 2-1 al Fortuna Sittard como local. La peor caída fue el 3-0 contra el AZ. En total, marcó nueve goles y encajó ocho.

El Ajax ha sumado dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos de liga. Su último encuentro terminó 1-2 en casa ante el FC Utrecht el 10 de mayo. Antes, empató 2-2 en el campo del PSV y venció 0-2 al NAC y 0-3 al Heracles, aunque cayó 1-2 frente al FC Twente en abril.

Enfrentamientos directos

El último encuentro entre ambos clubes fue el 1 de noviembre de 2025 en la Johan Cruijff ArenA, con empate 1-1 en la Eredivisie. Antes, el Ajax ganó 0-2 en Heerenveen en enero de 2025. En los últimos cinco duelos, Ajax ganó tres, perdió uno y empató otro. La única victoria del Heerenveen en ese periodo fue en febrero de 2024, 3-2 en casa.

Clasificación

En la Eredivisie, Heerenveen es octavo y Ajax quinto. El Ajax aún pelea por un puesto europeo, mientras que Heerenveen llega sin presión.