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Dónde ver Go Ahead Eagles - PSV: canal de TV, streaming en directo, hora de inicio y forma reciente de ambos equipos

Un resumen de dónde puedes ver el partido entre el Go Ahead Eagles y el PSV Eindhoven, además de las últimas noticias sobre los equipos.

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Voetbalzone te ofrece un resumen con todo lo que necesitas saber sobre el partido, incluyendo la información de televisión y streaming.

Retransmisión del Go Ahead Eagles - PSV: canal de televisión y opciones de streaming en directo.

El encuentro se podrá ver en ESPN (disponible en Ziggo) y en Canal+.

ESPN via Ziggo

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Noticias y alineaciones

Go Ahead Eagles contra PSV Eindhoven alineaciones probables

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Manager

  • M. Boel

Lesiones y suspensiones

El Go Ahead Eagles no podrá contar con Gerrit Nauber, Pim Saathof y Robbin Weijenberg, todos lesionados, ni con Oskar Sivertsen, sancionado. La alineación aún no se ha confirmado; se esperan actualizaciones cercanas al partido.

En el PSV, Ruben van Bommel, Jerdy Schouten, Ismael Saibari y Alassane Pléa se recuperan de lesiones. No hay jugadores suspendidos. La alineación del PSV se confirmará más cerca del inicio del partido.

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

Lesiones y suspensiones

Estado de forma reciente

GAE
-Formulario

Gol marcado (encajado)
7/4
Partidos de más de 2.5 goles
2/5
Ambos equipos anotaron
1/5

PSV
-Formulario

Gol marcado (encajado)
15/9
Partidos de más de 2.5 goles
4/5
Ambos equipos anotaron
4/5

En sus últimos cinco partidos de la Eredivisie, el Go Ahead Eagles ha conseguido una victoria, tres empates y una derrota. El último encuentro acabó 2-2 ante el Sparta el 3 de mayo. Antes firmó dos 0-0 contra AZ y FC Groningen. Su única victoria fue un 5-0 sobre el PEC Zwolle el 5 de abril, y perdió 2-0 frente al FC Utrecht en marzo. En total, marcó siete goles y encajó cuatro.

El PSV ganó tres de los últimos cinco partidos de la Eredivisie, perdió uno y empató otro. El último encuentro fue un 2-2 en casa del Ajax el 2 de mayo. Antes, venció 6-1 al PEC Zwolle, 2-0 al Sparta y 4-3 al FC Utrecht. Su única derrota fue 3-1 en casa del Telstar en marzo. Marcó dieciocho goles y encajó ocho en estos cinco partidos.

Enfrentamientos directos

GAE

Últimos partidos

PSV

2

Victorias

0

Empates

3

Victorias

7

Goles marcados

10
Partidos de más de 2.5 goles
5/5
Ambos equipos anotaron
4/5

El último duelo entre ambos clubes fue el 18 de octubre de 2025, cuando el PSV Eindhoven venció 2-1 al Go Ahead Eagles en la Eredivisie. En los cinco choques más recientes, el PSV ganó tres veces y el Go Ahead Eagles dos. El 1 de marzo de 2025, Go Ahead Eagles sorprendió al PSV con un 3-2 en Deventer, aunque el PSV ya había ganado 3-0 en casa esa misma temporada.

Clasificación

En la tabla de la Eredivisie, el PSV es líder y el Go Ahead Eagles undécimo.

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