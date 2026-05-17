Eredivisie - Eredivisie Kras Stadion

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Retransmisión del FC Volendam - Telstar: canal de televisión y streaming en directo.

Puedes ver el partido por ESPN, disponible en Ziggo.

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Noticias y alineaciones de los equipos.

FC Volendam: baja J. Bacuna por lesión. Once probable: R. Steur; M. Amevor, Y. Leliendal, N. Verschuren, P. Ugwu; B. Ould-Chikh, R. Mühren, A. Plat; B. Pauwels, G. Yah, A. Descotte.

El Telstar no podrá contar con C. Hatenboer por lesión. Su once probable: R. Koeman; D. Koswal, D. Bakker, N. Ogidi Nwankwo, J. Hardeveld; P. Brouwer, R. Oudsten, T. Noslin; S. Hetli, G. Offerhaus, S. van Duijn. Cualquier cambio en los días previos se actualizará lo antes posible.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones 4 J. Bacuna Lesiones y suspensiones 23 C. Hatenboer

Estado de forma reciente

En sus últimos cinco partidos de la Eredivisie, el FC Volendam ha sumado una victoria, dos empates y dos derrotas. El último encuentro acabó 1-1 ante Excelsior, tras vencer 0-2 a Heracles. Marcó cuatro goles y encajó cinco, lo que refleja su fragilidad ofensiva y defensiva.

El Telstar, con dos triunfos, un empate y dos derrotas, muestra una ligera ventaja. Su último partido acabó con una goleada 3-0 al Heracles, y el 4-1 al Sparta muestra su potencia ofensiva; sin embargo, también perdió 4-1 contra el FC Utrecht, lo que revela cierta fragilidad defensiva. En total, marcó diez goles y encajó ocho.

Enfrentamientos directos

El último duelo entre ambos clubes, en agosto de 2025, terminó 2-2 en casa del Telstar. En los cinco más recientes, Volendam gana dos veces y hay tres empates. El Telstar marcó nueve goles en esos cinco duelos y el Volendam trece, lo que indica que los vecinos del norte de Holanda suelen ofrecer partidos con muchos goles.

Clasificación

En la tabla de la Eredivisie, Volendam es decimosexto y Telstar decimocuarto; ambos están en zona de peligro.