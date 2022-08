Dónde ver en España Manchester City vs. Nottingham Forest de la Premier League 2022-2023: resumen, DAZN, prueba gratis, alta, precio y cómo ver en todos los dispositivos

Los de Pep Guardiola vuelven a jugar en el Etihad, donde ya cedieron puntos contra el Newcastle.

El Manchester City buscará este miércoles su cuarta victoria de la temporada. Después de remontar ante el Crystal Palace con un hat-trick de Erling Haaland, los chicos de Pep Guardiola reciben en el Etihad Stadium al Nottingham Forest, un rival al que no se enfrenta desde 2009. El equipo Ciudadano cedió en su estadio los únicos dos puntos de la temporada ante el Newcastle, por lo que no querrá volver a dejarse unidades en el camino ante su afición. Si gana al Forest y el Arsenal no lo hace contra el Fulham (juegan a la misma hora), el City acabará la jornada al menos como colíder.

Detalles a tener en cuenta:

Este es el primer encuentro en cualquier competición entre Man City y Nottingham Forest desde enero de 2009, cuando Forest ganó en una eliminatoria de la FA Cup por 0-3 en el Etihad Stadium. El Man City está invicto en sus últimos cuatro partidos de liga contra Nottingham Forest (3V 1E), y éste es su primer encuentro de este tipo desde la victoria por 3-0 en marzo de 2002, gracias a un hat-trick de Darren Huckerby. Ese partido fue por el Championship. El Manchester City ha ganado solo uno de sus seis encuentros de la Premier League con el Nottingham Forest (3E 2D), aunque éste es su primer enfrentamiento desde diciembre de 1995. De hecho, la última vez que el Nottingham Forest estuvo en la Premier League fue en 1998-99 y el Manchester City estaba en la tercera división del fútbol inglés. El Nottingham Forest ha perdido sus últimos seis partidos de la Premier League contra los vigentes campeones por un marcador global de 23-3. Su última victoria de este tipo fue en diciembre de 1994 ante el Manchester United, y esa victoria por 1-2 fue la única derrota del Man Utd en casa en liga esa temporada, lo que representa el 50% de los goles que encajaron en Old Trafford esa campaña. El Manchester City ha ganado sus últimos 20 partidos de la Premier League un miércoles - con una victoria igualaría el récord de la competición de más victorias consecutivas en un día específico de la semana, actualmente en manos del Liverpool con 21 victorias seguidas en sábado entre noviembre de 2018 y febrero de 2020.

Hora, día, fecha cuándo y dónde es el Manchester City vs. Notthingham Forest de Premier League 2022-2023

PARTIDO Manchester City vs. Nottingham Forest FECHA Miércoles, 31 de agosto 2022 HORARIO 20:30 ESTADIO Etihad Stadium

Dónde ver en España el Manchester City vs. Nottingham Forest de la Premier League 2022-2023: Canal de TV y Streaming en vivo

ZONA CANAL HORARIO España DAZN DAZN 1 DAZN 1 Bar 20:30 Sudamérica Star+ ARG: 15:30 CHI: 14:30 COL: 13:30 México Paramount+ 13:30

Cómo ver DAZN en España: Cómo darse de alta, cuánto vale y cómo ver en todos los dispositivos

DAZN es una plataforma de emisión de deportes en streaming y se puede disfrutar en España desde el 27 de febrero de 2019.

DAZN irrumpió en escena en agosto de 2016, debutando en países como Japón, Alemania, Austria y Suiza. Su éxito inicial en Europa y Asia ha continuado con lanzamientos igualmente exitosos en Canadá (2017), Italia (2018) y Estados Unidos (2018).

"Nos estamos expandiendo a un ritmo increíble con nuestro enfoque único. Damos a los aficionados lo que quieren; acceso asequible y flexible al deporte que aman. Estamos encantados de asociarnos con estas empresas para lanzar otro gran mercado europeo y deseamos revelar más deportes de primera clase antes de que salgamos a la venta en 2019", ha asegurado Simon Denyer, CEO de DAZN Group.

"Los aficionados en España son conocidos en todo el mundo por su pasión por el fútbol. Estamos muy agradecidos por trabajar con DAZN en las próximas tres temporadas para hacer que la mejor cobertura de la Premier League esté disponible para los aficionados de todo el país", ha apuntado Richard Scudamore, presidente ejecutivo de la Premier League.

¿CÓMO Y QUÉ SE PUEDE VER?

DAZN funciona en varios dispositivos, como smart TV, consola de juegos, teléfonos inteligentes, tabletas, y computadoras. Mira el detalle de cómo descargar el servicio y cuáles son los dispositivos en los que funciona.

¿Qué podrás ver en DAZN?:

- Todos los partidos de la Premier League en directo en una misma plataforma que se puede ver en todos los soportes y dispositivos

- Todos los partidos de la Premier League en diferido, una herramienta hasta ahora desconocida en España

- Los resúmenes y highlights de cada partido cuándo y cómo desees

- Todo el contenido exclusivo de la Premier League para conocer de cerca a tu equipo y a tus jugadores favoritos

¿CUÁNTO CUESTA?

El precio por el servicio es de 12.99 euros al mes con la tarifa básica que incluye la liga inglesa.

Para más información, puedes acceder a la web oficial de DAZN en España y también puedes suscribirte al perfil de DAZN España en Youtube.

