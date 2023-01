Dónde ver en directo online Ibiza vs. Las Palmas de Segunda División 2022-2023: Canal de TV y Streaming en vivo

El Ibiza agota sus balas para quedarse en Segunda División y recibe a Las Palmas, segundo clasificado.

El Ibiza vs. Las Palmas de este sábado en Can Misses a partir de las 16:15 es uno de los duelos más desiguales de la jornada junto con el Eibar vs. Málaga. Se miden último contra segundo, un segundo que ha dominado la clasificación casi durante toda la primera vuelta.

El conjunto de Lucas Alcaraz no termina de engancharse a la competición a pesar del cambio de entrenador y de aquí en adelante ya solo quedan finales a las que enfrentarse jornada tras jornada. Con 16 puntos, está a ocho de la salvación y tiene que empezar ya la remontada.

Sigue todos los detalles del Ibiza vs. Las Palmas de la Segunda División 2022-2023 pulsando aquí

Por su parte, el UD Las Palmas llega a Ibiza tras el traspiés a última hora en su estadio contra el Racing de Santander, que empató en los minutos finales y dejó a los amarillos sin el liderato de Segunda. El equipo de García Pimienta buscará imponer su condición y su clasificación en la tabla para quedarse con los tres puntos.

¿Hora, día, fecha cuándo y dónde es el Ibiza vs. Las Palmas de la Segunda División 2022-2023?

PARTIDO Ibiza vs. Las Palmas FECHA Sábado, 14 de enero de 2023 HORARIO 16:15 ESTADIO Can Misses

Dónde ver en directo online el Ibiza vs. Las Palmas de la Segunda División 2022-2023: Canal de TV y Streaming en vivo

ZONA CANAL HORARIO España LaLiga SmartBank TV (M54 O118)

Amazon prime

LaLiga TV M2 (Bar) 16.15 Sudamérica - ARG: 12.15

CHI: 12.15

COL: 10.15 México - 09:15

