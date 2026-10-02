Hora de inicio del Minnesota Vikings vs Miami Dolphins

4 oct 2026 - 16:05 US Bank Stadium

Los Minnesota Vikings reciben a los Miami Dolphins en el U.S. Bank Stadium (Minneapolis, Minnesota), durante la Semana 4 de la temporada regular de la NFL. El partido está programado para comenzar el domingo 4 de octubre a las 16.05 ET / 13.05 PT (21.05 BST).

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Noticias de los equipos de Minnesota Vikings vs Miami Dolphins

El partido podría depender de cómo el quarterback de Miami, Malik Willis, maneje los esquemas de blitz de Brian Flores. Minnesota lidera la liga con 14 sacks, impulsado por el novato Dallas Turner, así que la línea ofensiva de los Dolphins debe intentar proteger a Willis ante un coordinador defensivo al que le encanta jugar de forma agresiva.

Noticias del equipo de Minnesota Vikings

La mayor incógnita para los Vikings gira en torno a su juego de pase, aunque en general la plantilla está en buenas condiciones.

Justin Jefferson (WR) : Cuestionable (tobillo). Jefferson se perdió entrenamientos consecutivos después de sufrir un esguince al inicio del partido contra Tampa Bay. El head coach Kevin O'Connell lo calificó como día a día, por lo que es probable que se tome una decisión a la hora del partido.

Aaron Jones (RB) : Se espera plenamente que juegue. Recibió un día rutinario de descanso para veteranos al principio de la semana. Asume una enorme carga de trabajo con el suplente Jordan Mason de baja por una fractura en el pulgar.

Blake Cashman (LB) : Limitado (codo). Está gestionando una lesión en el codo, pero apunta a poder jugar.

Brett Thorson (P) : Dudoso (isquiotibiales). No entrenó; es probable que los Vikings recurran a Johnny Hekker desde el practice squad.

Kyler Murray (QB) : Completamente sano y como quarterback titular tras superar los sustos por lesión de principios de temporada.

Noticias del equipo de Miami Dolphins

El head coach Jeff Hafley afronta una tarea muy complicada con lesiones estructurales clave en una ofensiva que ya anota poco.

De'Von Achane (RB) : Baja (IR / rodilla). Fue colocado en la lista de lesionados con una rotura del ligamento cruzado anterior que pone fin a su temporada. Esto deja a Miami sin su arma explosiva más importante.

Jaylen Wright (RB) : Se espera que juegue. Fue mejorado por completo hasta participar plenamente en los entrenamientos después de lidiar inicialmente con una lesión en el pie. Asumirá una carga importante de carreras junto a Raheem Mostert.

Aaron Brewer (C) : Cuestionable (mano). Es una gran preocupación a última hora de la semana; el jueves su estado fue rebajado a limitado. Si no puede jugar, la protección ante el fuerte blitz de los Vikings será todavía más caótica.

Caleb Douglas (WR) : Baja (tobillo). Se perdió sesiones consecutivas y no jugará.

Storm Duck (CB) : Volvió a entrenar tras salir de la lista PUP, lo que da un impulso a la profundidad de la secundaria.

Enlaces útiles

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