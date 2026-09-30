Hora de inicio del Cleveland Browns vs Pittsburgh Steelers

1 oct 2026 - 20:15 Huntington Bank Field

Los Cleveland Browns reciben a los Pittsburgh Steelers en el Huntington Bank Field (Cleveland, Ohio), en un gran duelo de rivalidad de la AFC North, durante la Semana 4 de la temporada regular de la NFL. El partido está programado para comenzar el jueves 1 de octubre a las 20:15 ET / 17:15 PT (01:15 BST del viernes 2 de octubre).

Cómo ver el Cleveland Browns vs Pittsburgh Steelers

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Noticias de los equipos de Cleveland Browns vs Pittsburgh Steelers

Ambos rivales de la AFC North llegan a este gran partido con un balance de 2-1 y novedades destacadas en las trincheras y en la secundaria.

Noticias de los Cleveland Browns

Los Browns llegan al partido bajo la dirección del head coach Todd Monken, con una mezcla de preocupantes problemas de profundidad en la posición de center y noticias muy positivas respecto a su secundaria.

Reajuste en la línea ofensiva: El center titular Elgton Jenkins está de baja por el protocolo de conmoción cerebral y no ha entrenado esta semana. Si no recibe el alta del protocolo antes del jueves, el center de tercer año Luke Wypler será titular. En una nota más positiva, el guard Teven Jenkins (espalda) volvió a entrenarse como participante limitado por primera vez en tres semanas y podría debutar esta temporada. El right tackle Tytus Howard (rodilla) sigue limitado, pero va por buen camino.

Impulso para la secundaria: El cornerback Tyson Campbell (cadera/tobillo), que se perdió la Semana 3, participó de forma limitada junto al safety Grant Delpit (hombro). Ambos participaron en ejercicios individuales y se espera que jueguen contra Pittsburgh.

Posiciones de habilidad: El wide receiver Tylan Wallace (rodilla) no ha entrenado y fue visto con muletas. Los receptores del practice squad Jimmy Horn Jr. o Bub Means son candidatos a ser activados para el partido.

Noticias de los Pittsburgh Steelers

Los Steelers, entrenados por Mike McCarthy, están gestionando una acumulación de lesiones en su backfield defensivo después de una ajustada victoria en la Semana 3 sobre los Bengals.

La lesión de muñeca de Jalen Ramsey: El cornerback estrella Jalen Ramsey reveló que tiene una muñeca rota sufrida el pasado fin de semana. Aunque se quitó el cabestrillo del brazo el martes y entrenó de forma limitada, su eficacia exacta y su estado siguen siendo una gran incógnita

Preocupación por la profundidad en la posición de cornerback: El cornerback Joey Porter Jr. (NIR/conditioning) completó dos entrenamientos consecutivos el lunes y el martes. Aunque es una señal positiva tras varios partidos apartado, su estado de activación sigue siendo cambiante. Mientras tanto, el cornerback suplente Brandin Echols participa de forma limitada mientras se somete a evaluaciones por conmoción cerebral.

Estado del backfield: El running back Rico Dowdle (dedo del pie) se ha perdido dos sesiones de entrenamiento consecutivas y es muy poco probable que juegue el jueves por la noche. Sin embargo, Jaylen Warren (hombro) no apareció en el parte de esta semana, lo que indica que está completamente sano.

Quarterback y ataque: Aaron Rodgers seguirá dirigiendo el ataque. Se beneficiará de la estabilidad en el lado derecho de la línea ofensiva después de que Brock Hoffman y Max Iheanachor apuntalaran con éxito el frente ante Cincinnati.

Enlaces útiles

AFC East: Buffalo Bills | Miami Dolphins | New England Patriots | New York Jets

NFC East: Dallas Cowboys | Philadelphia Eagles | New York Giants | Washington Commanders

AFC North:Baltimore Ravens | Cleveland Browns | Cincinnati Bengals | Pittsburgh Steelers

NFC North: Chicago Bears | Detroit Lions | Green Bay Packers | Minnesota Vikings

AFC South: Houston Texans | Indianapolis Colts | Jacksonville Jaguars | Tennessee Titans

NFC South: Atlanta Falcons | Carolina Panthers | New Orleans Saints | Tampa Bay Buccaneers

AFC West: Denver Broncos | Kansas City Chiefs | Las Vegas Raiders | Los Angeles Chargers

NFC West: Arizona Cardinals | Los Angeles Rams | San Francisco 49ers | Seattle Seahawks



