Hora de inicio del Buffalo Bills vs New England Patriots

4 oct 2026 - 13:00 Highmark Stadium

Los Buffalo Bills reciben a los New England Patriots en el Highmark Stadium (Orchard Park, Nueva York), en un duelo divisional de la AFC East, durante la Semana 4 de la temporada regular de la NFL. El partido está programado para comenzar el domingo 4 de octubre a la 11:00 (CDT).

Cómo ver Buffalo Bills vs New England Patriots

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Noticias de los equipos de Buffalo Bills vs New England Patriots

Noticias de Buffalo Bills

Los Bills, invictos, están gestionando un susto por lesión de su estrella franquicia junto con una ausencia notable en la secundaria.

Josh Allen (QB) : Superó un susto importante después de recibir un duro golpe de casco en su rodilla izquierda al final de la victoria de la Semana 3 sobre los Chargers. Aunque cojeaba visiblemente tras el partido y fue visto haciendo gestos de dolor en el vestuario, el coordinador ofensivo de Buffalo Bills, Joe Brady, declaró explícitamente que «no hay nada de qué preocuparse», y los analistas médicos deportivos esperan que juegue el domingo sin limitaciones.

Christian Benford (CB) : El cornerback exterior es la mayor preocupación del equipo después de salir del partido de la semana pasada con una lesión en el pie/dedo del pie. Salió del estadio con una bota ortopédica para caminar. Si no recibe el alta del protocolo, el novato Davison Igbinosun asumirá un papel importante como titular después de registrar seis tackles y desviar un pase en su labor de relevo.

Ed Oliver (DT) : El destacado defensive tackle fue baja a última hora en la Semana 2 y siguió muy limitado por una persistente lesión de cadera durante la Semana 3. El entrenador principal Joe Brady espera gestionar sus repeticiones hasta el mismo día del partido.

DJ Moore (WR) : Salió brevemente en la Semana 3 por un problema en el hombro, pero regresó con éxito al partido y va camino de jugar pese a las molestias.

Noticias de New England Patriots

El equipo del entrenador principal Mike Vrabel está lidiando con lo que se está convirtiendo rápidamente en una situación «desesperada» en sus unidades de protección de la línea ofensiva.

La crisis del guard derecho : Los Patriots han perdido a su guard derecho titular por lesiones graves en semanas consecutivas. El titular habitual Mike Onwenu pasó a la lista de lesionados (IR) con una fractura de tobillo en la Semana 2. Su sustituto, el veterano Greg Van Roten, sufrió una lesión importante en el muslo contra Jacksonville el pasado domingo y también fue colocado en la IR este martes. Los Patriots recurren ahora a su tercera opción (Ben Brown o el novato Walter Rouse) para proteger al joven quarterback Drake Maye.

Morgan Moses (RT) : El veterano right tackle sigue lidiando con una lesión en el pie. Se le vio cojeando claramente durante la abultada derrota de la semana pasada ante Jacksonville y tuvo que ser sustituido pronto por el novato Caleb Lomu.

Christian Barmore (DT) : El referente defensivo abandonó pronto el campo en la Semana 3 por un aparente problema en el hombro, lo que genera una enorme preocupación por la profundidad de la línea defensiva interior de cara al viaje a Buffalo.

Dre'Mont Jones & Quintayvious Hutchins (LBs) : Ambos linebackers se perdieron por completo los entrenamientos de la última semana debido a lesiones de rodilla y hombro, y han sido descartados.

Enlaces útiles

AFC East: Buffalo Bills | Miami Dolphins | New England Patriots | New York Jets

NFC East: Dallas Cowboys | Philadelphia Eagles | New York Giants | Washington Commanders

AFC North:Baltimore Ravens | Cleveland Browns | Cincinnati Bengals | Pittsburgh Steelers

NFC North: Chicago Bears | Detroit Lions | Green Bay Packers | Minnesota Vikings

AFC South: Houston Texans | Indianapolis Colts | Jacksonville Jaguars | Tennessee Titans

NFC South: Atlanta Falcons | Carolina Panthers | New Orleans Saints | Tampa Bay Buccaneers

AFC West: Denver Broncos | Kansas City Chiefs | Las Vegas Raiders | Los Angeles Chargers

NFC West: Arizona Cardinals | Los Angeles Rams | San Francisco 49ers | Seattle Seahawks