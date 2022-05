Dónde ver en directo online el Albacete vs. Nàstic Tarragona de la Primera RFEF 2021-2022: Footters, Fuch Sports, Resumen, canales, streaming, TV

El Albacete sufrió un varapalo importante el pasado fin de semana al caer con el Andorra en el duelo directo por ser campeón del Grupo II. Pero la temporada no ha terminado, el Albacete todavía tiene margen, aunque no demasiado, para volver a la primera posición y evitar un play off, al que queire llegar su rival de este finde semana.

TODO SOBRE EL ALBACETE VS. NÀSTIC TARRAGONA DE PRIMERA RFEF

El Nàstic desea jugar esa fase de ascenso, que el Albacete quiere evitar. Los catalanes son uno de los aspirantes y ahora mismo están a solo dos puntos de la quinta posición en la tabla. La goleada por 5-1 ante el Linense sirvió a los de Tarragona para volver a la senda de la victoria después de tres partidos sin hacerlo. Para acercarse o entrar en play off tendrán que ganar y esperar que fallen su rivales directos.

¿Cuándo y dónde es el Albacete vs. Nàstic de Tarragona de Primera RFEF?

PARTIDO Albacete vs. Nàstic Tarragona FECHA Domingo, 15 de mayo ESTADIO Estadio Carlos Belmonte, Albacete HORARIO 17:00

¿Dónde ver en directo el Albacete vs. Nàstic de Tarragona de Primera RFEF?

ZONA CANAL HORARIO España Footters Fuchs Sports Real Madrid TV 17:00 Sudamérica - - México - -

TV y canal: Dónde ver y cómo contratar los canales de televisión

El fútbol modesto, con las nuevas categorías creadas por la RFEF, será de pago. Los derechos de la Primera RFEF son adquiridos íntegramente por la plataforma Footters, que se puede ver tanto a través de la televisión como de dispositivos móviles:

Mediante el siguiente comunicado,Footers dio a conocer volverá a retransmitir los partidos de Primera RFEF a partir del viernes 18 de marzo:

"El Juzgado de Primera Instancia nº 22 de Sevilla considera que la acción unilateral por parte de Fuchs Sport SARL, consistente en interrumpir los derechos de cesión del servicio de comercialización y señal televisiva de los partidos de Primera RFEF a nuestra compañía, no procede, por lo que recuperamos provisionalmente la exclusividad de la señal y por ende, de las emisiones de partidos de esta competición en nuestra plataforma

Seguiremos defendiendo lo intereses de nuestra compañía, nuestros accionistas, nuestros trabajadores, así como por supuesto de usuarios, clubes y competición, los cuales han sido perjudicados y sumidos en una situación de desconcierto desde el pasado 8 de marzo.

Texto íntegro del acuerdo del auto:

Que procede adoptar como medidas cautelares inaudita parte:

Comunicar a la sociedad Fuchs Sports SARL, la prohibición temporal de interrumpir los derechos de cesión del servicio de comercialización y señal televisiva para latransmisión de los partidos de fútbol de la llamada “1ªRFEF”, conforme los términos del contrato suscrito por las partes de 31 agosto 2021 “Term sheet acuerdo comercial”, prohibiendo expresamente a Fuchs Sports, SARL cualquier acto de corte o desconexión que impida el normal desarrollo de la actividad de Footters respecto a tal retransmisión en su plataforma para los suscriptores, y cursando dicha orden expresa o prohibición de desconexión tanto a la propia demandada, Fuchs Sports SARL, como a la productora que operativamente gestiona la señal, “ATM Broadcast, S.L.” por orden de Fuchs Sports SARL, y para el supuesto de que se hubiera iniciado un corte inicial, se restablezca ésta con urgencia a favor de Footters.".

Streaming: Dónde ver y cómo contratar

Footters ha mejorado su plataforma de cara a la nueva temporada para acercar la Primera RFEF al máximo número de usuarios posible. Podrás vernos desde casi cualquier dispositivo con conexión a internet para disfrutar de los partidos en abierto y a la carta:

Móvil y tablet: Podrás vernos desde tu dispositivo móvil con sistema operativo Android o iOS descargando la aplicación oficial de Footters desde tu tienda de aplicaciones. Si tenías la aplicación anteriormente recuerda que debes tener actualizada la última versión.

Ordenador: Disfruta de tu equipo en Primera RFEF desde tu navegador favorito para PC entrando directamente en nuestra web.

Cómo contratar:

Para disfrutar de toda la Primera RFEF en Footters sólo necesitas registrarte y contratar el plan que mejor se adapte a ti para disfrutar de todo el fútbol que ofrece Footters en directo y a la carta. Estos son los dos planes con los que puedes ver Primera RFEF y que podrás contratar a partir del día 20 de agosto:

Plan de Temporada Regular: Incluye todos los partidos de Primera RFEF para la temporada regular y Playoff, así como el resto de categorías de Footters y cualquier otro contenido que se adhiera por un único pago de 69,99€.

Plan Mensual: Disfruta de toda la temporada regular de Primera RFEF, los Playoffs y todas las categorías de Footters actuales y futuras por un pago de 9,99€ cada 30 días naturales que puedes cancelar cuando quieras.

¿Qué incluyen los planes que pueden contratarse?

Los planes incluyen todo lo que emitamos durante la temporada así como los Playoffs o competiciones como la Copa del Rey en caso de emitirse como el pasado año las dos primeras rondas en las que se vieron involucrados los equipos de Primera RFEF.