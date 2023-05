Dónde ver en directo online derbi asturiano Sporting Gijón vs. Oviedo de Segunda División 2022-2023: Canal de TV y Streaming en vivo

El Sporting encara el derbi, con la salvación matemática como objetivo

Sporting de Gijón y Oviedo se miden este sábado en un partido, de rivalidad regional, que siempre es apasionante aunque, en esta ocasión, los equipos hayan llegado sin demasiado en juego.

Sigue aquí en directo el derbi asturiano Sporting Gijón vs. Oviedo de Segunda

Los rojiblancos, con 48 puntos están virtualmente salvados aunque el objetivo aún no se ha certificado de forma matemática. Así que, no hay mejor escenario que su propio estadio y ante el eterno rival, para regalarle una victoria a sus aficionados y ponerle una guinda bonita a una temporada que no ha sido nada sencilla para ellos.

El Oviedo quiere continuar su buena dinámica en los derbis y, sobre todo, la gran racha de resultados que está protagonizando en esta recta final de temporada. Sus cinco victorias seguidas, han llevado a los de Álvaro Cervera a la octava posición con 55 puntos. Los ovetenses, de hecho, aún tienen opciones de llegar al sexto puesto. Son remotas, pero intentarán apurarlas ante el Sporting.



¿Cuándo y dónde es el Sporting vs. Oviedo?

PARTIDO Sporting vs. Oviedo FECHA Sábado, 13 de mayo de 2023 ESTADIO El Molinón HORARIO 16:15



¿Dónde ver en directo el Sporting vs. Oviedo?

ZONA CANAL HORARIO España LaLiga TV M2, M+ #Vamos(8 y 50), Amazon Prime Video, Movistar+ Lite, LaLiga SmartBank TV(M54-0118) 16:15



TV y canal: Dónde ver y cómo contratar los canales de televisión

El canal Movistar La Liga es el único que ofrezca el partido en España pero el encuentro se podrá ver en este canal en distintas plataformas tanto de televisión como de streaming.

Movistar +

Movistar+ tiene ofertas de paquetes Fusión. Ello quiere decir que se puede contratar la televisión en un paquete que incluye fibra óptica en el hogar y líneas móviles. Dos opciones para que cada uno elija la preferida.

Orange TV

Orange TV es otra gran alternativa para el usuario o usuaria que desee ver la liga española y la Champions League, ya que Movistar + no puede tener la exclusiva sobre los derechos y tiene que cederlos a otras compañías.

Streaming: Dónde ver y cómo contratar

Movistar +

En España, como es habitual, LaLiga se puede ver también a través de Internet, gracias a la aplicación de Movistar + así como en su web oficial.

Hay una particularidad: los partidos se pueden ver en distintos dispositivos gracias a una clave electrónica. Para más información, se puede visitar esta página ver.movistarplus.es .

También está disponible su app para iOS en App Store y en Google Play y, además, tiene apps disponibles en Smart TV.

Más aclaraciones: todos los partidos se podrán ver en directo. También existen redifusiones y la posibilidad de verlo 'on demand', es decir, en el momento en el que el usuario quiera.