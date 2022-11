Dónde ver en directo online Camerún vs. Serbia por el Mundial Qatar 2022: dónde ver, TV, canal y streaming

Tras perder en su debut ante Suiza y Brasil, los africanos y los europeos se juegan su futuro en el torneo y necesitan la victoria.

Camerún y Serbia se juegan su futuro en el Grupo G del Mundial de Qatar 2022. Cameruneses y serbios debutaron con derrota ante Suiza y Serbia y ambos necesitan una victoria que mantengan vivas sus opciones de pasar octavos de final y ya no tienen margen de error.

Sigue en directo el Camerún vs. Serbia del Mundial de Qatar 2022

Los serbios no tuvieron un mal debut y compitieron muy bien ante una de las favoritas como es Brasil pero acabaron sucumbiendo ante dos chispazos de calidad de Richarlison. Sin embargo, el conjunto balcánico no tiene tiempo de lamentarse y tiene que levantarse para demostrar que los que consideraban que podía ser una de las animadoras del torneo no se equivocaban. Tras no rematar a puerta ante la Seleçao, Serbia debe dar un paso al frente en ataque.

Camerún ante otro hueso

Por su parte, Camerún vio cómo su dominio ante Suiza no le valió para marcar ni tener opciones. El planteamiento de los serbios podría ser similar al de los helvéticos en el debut y es por eso que Rigobert Song y los suyos tendrá que mejorar sus prestaciones para hacer brillar a Eric Maxim Choupo Moting, que fue su jugador más destacado en el debut pero le costó generar ocasiones de gol.

¿Hora, día, fecha cuándo y dónde es el Camerún vs. Serbia del Mundial de Qatar 2022?

PARTIDO Camerún vs. Serbia FECHA Lunes, 28 de noviebre de 2022 HORARIO 11:00 ESTADIO Estadio Al Janoub, Al Wakrah (Qatar)

Dónde ver en directo online el Camerún vs. Serbia del Mundial de Qatar 2022: Canal de TV y Streaming en vivo

ZONA CANAL HORARIO España Gol Mundial

Gol Mundial UHD 11:00 Sudamérica DGO

DIRECTV 4K

Claro 4K

TeleCentro 4K

Flow Eventos 4K

DSports

RF de Televisoras Públicas

TyC Sports

TyC Sports Play

TV Pública

Cont.ar

DeporTV ARG y CHI: 07:00;

COL: 05:00 México SKY Sports

ViX+ 04:00

TV y canal: Dónde ver y cómo contratar los canales de televisión para ver el Mundial de Qatar 2022

En España, la Copa del Mundo de Qatar 2022 se podrá ver a través de varias vías. Una de ellas es gratuita para los usuarios: la relativa a RTVE, la televisión pública española. Por allí, y a través de La 1 y de Teledeporte, se emitirán muchos partidos, que se podrán ver también por la plataforma RTVE Play y por RTVE.es. Aunque habrá otros encuentros que serán de pago y que habrá que ver por el canal de pago Gol Mundial, el canal que Mediapro y Movistar+ han puesto en marcha para la ocasión.

RTVE: La 1, Teledeporte y RTVE Play

Muchos de los partidos de la Copa del Mundo de este año se podrán ver en abierto y de forma gratuita en España. Y es que Televisión Española, la cadena pública del país, retransmitirá en directo tanto todos los partidos de la selección española como otros muchos que tendrán lugar a lo largo del torneo.

Concretamente, la televisión pública emitirá el partido inaugural, así como otro de cada uno de los siete grupos restantes en la primera fase, además de cuatro de octavos, dos de cuartos, las dos semifinales y la final. El menú, por tanto, será de lo más interesante y apetecible.

RTVE emitirá, así, muchos partidos, que se verán sin problemas a través de cualquier dispositivo o televisión. Además, existe la posibilidad de seguir el choque por 'streaming' a través de RTVE.es, que es la web oficial de Radio Televisión Española. Y también por RTVE Play, la propia aplicación de la radiotelevisión pública. Asimismo, otros encuentros se verán por el canal deportivo de este operador, conocido como Teledeporte. Allí, asimismo, cada noche se emitirá el programa deportivo 'Estudio Estadio', que analizará todo sobre la Copa del Mundo con personalidades de primer nivel.

Gol Mundial

Sin embargo, las opciones para poder ver absolitamente todos los duelos de esta Copa del Mundo pasan por pagar a Mediapro o Movistar+, que han puesto en marcha el canal Gol Mundial, que emitirá todos los partidos. Este se puede contratar en un único pago de 19,99 euros, pulsando aquí.

Movistar+ tiene muchas opciones diferentes y reales de contratar el paquete Fusión. Eso quiere decir que se pueden tener los canales de televisión, con un paquete que incluya fibra óptica en casa. O bien líneas móviles. Varias variantes distintas, para que cada cual elija la que más vaya con él.

En España, el Mundial se puede ver por cualquier dispositivo y aparato que tenga acceso a Internet. Algo que es posible por la aplicación oficial de Movistar+, así como en la misma web oficial de la plataforma.

Hay un detalle: los partidos de cada semana pueden ver por todos los dispositivos gracias a una clave electrónica. Para más información, se puede entrar en el siguiente enlace web: ver.movistarplus.es.

También está disponible para su descarga la app que Movistar+ tiene disponible en iOS en App Store y en Google Play. Aparte de ello, hay apps disponibles en Smart TV. Todo amoldado al deseo del consumidor.

Más datos: todos los encuentros del Mundial en este canal se pueden ver en directo y en cualquier parte del mundo. Pero además, hay asimismo redifusiones y la opción de seguir los partidos 'on demand', o bajo demanda. Es decir, en el instante en el que cada uno así lo quiera hacer.