Cómo ver el Club Universidad Nacional vs. CF América con una VPN

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Previa del partido

Liga MX - Jornada 16 7 nov 2026 - 22:10 Olimpico Universitario

El Club Universidad Nacional recibe al CF América en el Estadio Olímpico Universitario de Coyoacán en uno de los partidos de mayor rivalidad del fútbol mexicano. El Clásico Capitalino enfrenta a dos de los clubes más importantes de la capital en un partido de la fase regular de la Liga MX con importantes consecuencias para la clasificación.

Pumas ocupa la décima posición en la clasificación del Apertura, un puesto que no refleja la irregularidad que ha mostrado el equipo de Esteban Solari en las últimas semanas. Llega a este partido tras ganar 1-2 al Puebla, aunque sus resultados en los últimos cinco encuentros dibujan un panorama más complejo.

El CF América llega como líder, en la primera posición de la tabla del Apertura bajo las órdenes de Guillermo Almada. El conjunto visitante ha sido el más productivo en ataque durante las últimas semanas y afronta este encuentro en una clara dinámica positiva.

El partido más reciente del América terminó con un empate 2-2 ante el Toluca, en una racha que también ha incluido amplias victorias a domicilio frente al Atlas y el León. El equipo de Almada ha marcado con facilidad, pero no siempre ha mantenido la solidez defensiva.

Para Pumas, jugar en casa en el Olímpico Universitario tiene un peso importante en este enfrentamiento. Los resultados de sus últimos duelos directos contra el América demuestran que esta rivalidad rara vez depara un desenlace previsible.

Sigue leyendo para saber todo lo necesario sobre cómo ver el Club Universidad Nacional vs. CF América en directo.

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