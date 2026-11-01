izzi
✅ Gracias a la fusión de plataformas con Televisa, ya no necesitas poner una antena satelital; izzi ahora integra directamente los canales de Sky Sports en su parrilla de programación tradicional.
✅ Si ya tienes internet residencial de izzi, es la opción más sencilla para agregar el fútbol español a tu recibo mensual sin lidiar con compañías externas.
✅ El decodificador te permite cambiar fácilmente entre los partidos de España en Sky Sports y la Liga MX o la Champions League si contratas canales adicionales como FOX One.
TelevisaUnivision (Canal 5 / ViX)
✅ Poseen un acuerdo no exclusivo para transmitir un partido selecto por jornada (generalmente los viernes) completamente gratis a través de la señal pública de Canal 5.
✅ Ideal para el espectador casual que solo quiere ver fútbol español de vez en cuando; con solo encender tu televisión abierta puedes sintonizar el juego.
✅ A través de TUDN y las plataformas digitales de ViX, ofrecen seguimiento constante, compactos de los partidos y noticias semanales sobre el Barcelona y el Real Madrid.
Sky Sports
✅ Son los dueños absolutos de la transmisión de LaLiga en el país, garantizando que puedas ver en vivo todos los encuentros del campeonato, incluyendo los grandes Clásicos.
✅ Al suscribirte recibes acceso sin costo adicional a su plataforma de streaming Sky+, lo que te permite ver los juegos en vivo desde tu celular, computadora o Smart TV.
✅ Tienen una barra completa de canales deportivos lineales en alta definición para que no te pierdas nada, incluso si hay cuatro partidos jugándose exactamente a la misma hora.
izzi
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TelevisaUnivision (Canal 5 / ViX)
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✅ Ideal para el espectador casual que solo quiere ver fútbol español de vez en cuando; con solo encender tu televisión abierta puedes sintonizar el juego.
✅ A través de TUDN y las plataformas digitales de ViX, ofrecen seguimiento constante, compactos de los partidos y noticias semanales sobre el Barcelona y el Real Madrid.
Sky Sports
✅ Son los dueños absolutos de la transmisión de LaLiga en el país, garantizando que puedas ver en vivo todos los encuentros del campeonato, incluyendo los grandes Clásicos.
✅ Al suscribirte recibes acceso sin costo adicional a su plataforma de streaming Sky+, lo que te permite ver los juegos en vivo desde tu celular, computadora o Smart TV.
✅ Tienen una barra completa de canales deportivos lineales en alta definición para que no te pierdas nada, incluso si hay cuatro partidos jugándose exactamente a la misma hora.
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Cómo ver el Athletic Bilbao-Real Sociedad con una VPN
¿Quieres acceder a tu servicio de streaming habitual con mayor seguridad o desde otra parte del mundo donde podrías encontrarte con restricciones geográficas? Ahí es donde resulta útil una red privada virtual (VPN).
- Consigue una VPN fiable. Elige un proveedor de servicios VP de confianza (por ejemplo, ExpressVPN) y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta).
- Elige la ubicación del servidor. Selecciona un servidor VPN en el país donde se emita oficialmente el partido (consulta nuestra tabla de cobertura internacional más arriba).
- Conéctate al servidor. Activa la VPN y conéctate al servidor seleccionado para cambiar tu ubicación digital (dirección IP).
- Accede al operador oficial. Entra en la página web o abre la aplicación oficial de streaming del operador deportivo que posee los derechos.
- Inicia sesión y encuentra la retransmisión. Crea una cuenta o inicia sesión en el servicio del operador oficial para obtener acceso completo y disfrutar del partido.
Previa del partido
El Athletic Bilbao recibe a la Real Sociedad en San Mamés, en Bilbao, en uno de los derbis locales más intensos del País Vasco en LaLiga.
El Athletic llega a este encuentro en un buen momento en la competición doméstica, después de marcarle cuatro goles al Getafe sin encajar ninguno en su último partido de liga. Nico Williams, que recientemente aseguró su continuidad en el club al firmar un contrato hasta 2035, es fundamental en todo lo que hace en ataque el equipo de Edin Terzic.
La Real Sociedad afronta este partido en la quinta posición de LaLiga, tres puestos y unos cuantos puntos por encima del Athletic, octavo. El equipo de Pellegrino Matarazzo ha ganado tres de sus últimos cinco encuentros en todas las competiciones y llega con confianza.
El equipo visitante compagina sus compromisos de la Europa League con la competición doméstica, lo que añade complejidad a la gestión de la plantilla. Su reciente goleada por 6-0 al Lillestroem demuestra que tiene recursos ofensivos cuando la ocasión lo exige.
Para el Athletic, jugar en San Mamés supone una ventaja importante. El estadio lleva mucho tiempo siendo un fortín y, con la continuidad de Williams asegurada a largo plazo y la plantilla prácticamente intacta, Terzic esperará que su equipo se imponga desde el pitido inicial.
Sigue leyendo para conocer todo lo que necesitas saber sobre cómo ver en directo este derbi de LaLiga.
Athletic Club contra Real Sociedad alineaciones
Once inicial
Suplentes
Manager
- E. Terzic
- P. Matarazzo