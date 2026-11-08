¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Ligue 1
team-logoRennes
Roazhon Park
team-logoLille
¡Mira aquí! Fox ONE
Con la colaboración de

Dónde ver en directo el Rennes-Lille hoy: ¿qué canal televisa el partido y dónde se puede ver en streaming?

Rennes vs Lille
Rennes
Lille
Ligue 1

Todo lo que necesitas saber para ver hoy en directo el Rennes-Lille de la Ligue 1.

Cómo ver el Rennes-Lille con una VPN

¿Quieres acceder a tu servicio de streaming habitual con mayor seguridad o desde otra parte del mundo donde podrías encontrarte con restricciones geográficas? Ahí es donde resulta útil una red privada virtual (VPN).

NordVPN

Evita al instante los bloqueos geográficos regionales y mira transmisiones de fútbol en vivo de todo el mundo en tu plataforma de streaming favorita

Mira fútbol dondequiera
  • Consigue una VPN fiable. Elige un proveedor de servicios VP de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta).
  • Elige la ubicación del servidor. Selecciona un servidor VPN en el país donde se emite oficialmente el partido.
EspañaDAZN
MéxicoFox ONE
ColombiaDisney+ Premium Sur
ArgentinaDisney+ Premium Argentina
PerúDisney+ Premium Chile
ChileDisney+ Premium Chile
EcuadorDIsney+ Premium Sur
CubaDisney+ Premium Caribbean
República DominicanaDisney+
ParaguayDisney+ Premium Argentina
UruguayDisney+ Premium Argentina
Estados UnidosDirecTV
  • Conéctate al servidor. Activa la VPN y conéctate al servidor elegido para cambiar tu ubicación digital (dirección IP).
  • Accede al operador oficial. Visita la página web o abre la aplicación oficial de streaming del operador que posee los derechos de emisión.
  • Inicia sesión y encuentra la retransmisión. Crea una cuenta o inicia sesión en el servicio del operador oficial para obtener acceso completo y disfrutar del partido.

Previa del partido

crest
Ligue 1 - Jornada 10
Roazhon Park

El Rennes recibe al Lille en el Roazhon Park en un partido de la Ligue 1 que enfrenta a dos equipos con trayectorias recientes muy diferentes.

El Rennes de Franck Haise ocupa la quinta plaza y ha atravesado una racha irregular de resultados, entre sus compromisos europeos y su falta de regularidad en la competición nacional. La contundente derrota por 5-2 ante el Niza a finales de octubre supuso un revés, aunque la victoria por 3-0 frente al Estrasburgo demostró que aún puede rendir a su mejor nivel.

El Lille llega en tercera posición bajo las órdenes de Davide Ancelotti, entre el cansancio acumulado en la Champions League y su capacidad de resistencia en la liga. En sus últimos cinco partidos figura una dolorosa derrota por 2-4 ante el Galatasaray en Europa, pero la victoria por 1-0 contra el Lens en la Ligue 1 en su encuentro más reciente le dio una base sobre la que construir.

Los enfrentamientos directos favorecen al Lille, que ha ganado tres de los últimos cinco duelos entre ambos clubes en la Ligue 1. El Rennes no logró vencer al Lille en el Roazhon Park en el partido más reciente de esta serie disputado allí: perdió por 1-2 en marzo de 2026.

Con ambos equipos preocupados por las lesiones y sin que ninguno haya encontrado una regularidad plena, los pequeños detalles podrían decidir el resultado.

Sigue leyendo para saber todo lo que necesitas sobre cómo ver en directo el Rennes-Lille.

Noticias de los equipos y plantillas

Rennes contra Lille alineaciones probables

3-5-2
Rennes crest
Rennes
REN
Formación
Lille crest
Lille
LIL
4-3-3
N. LemaitreN. LemaitreA. RouaultA. RouaultC. CresswellC. CresswellA. BoudlalA. BoudlalV. RongierV. RongierA. ThomassonA. ThomassonM. NagidaM. NagidaB. ReynoldsB. ReynoldsS. SzymanskiS. SzymanskiM. TamariM. TamariB. DiaB. DiaB. OzerB. OzerT. NianzouT. NianzouN. NgoyN. NgoyA. RibeiroA. RibeiroR. PerraudR. PerraudN. MukauN. MukauB. AndreB. AndreM. KjaergaardM. KjaergaardH. HaraldssonH. HaraldssonE. MbappeE. MbappeS. DiaouneS. Diaoune
Lille crest
Lille
LIL
3-5-2
Rennes

Once inicial

Lille

Manager

  • F. Haise
  • D. Ancelotti

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google