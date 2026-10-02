Hora del inicio del San Francisco 49ers vs Denver Broncos

4 oct 2026 - 16:25 Levi's Stadium

Los San Francisco 49ers reciben a los Denver Broncos en el Levi's Stadium (Santa Clara, California), durante la Semana 4 de la temporada regular de la NFL. El partido está programado para comenzar el domingo 4 de octubre a las 14:25 (CDT).

Cómo ver online el San Francisco 49ers vs Denver Broncos

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Noticias de los equipos del San Francisco 49ers vs Denver Broncos

Kyle Shanahan dirige su partido número 167 con los San Francisco 49ers, superando oficialmente el récord de la franquicia de Bill Walsh.

Noticias de los San Francisco 49ers

Los 49ers están gestionando una lista de lesionados muy cargada, especialmente en su línea defensiva y en el grupo de receptores abiertos.

Nick Bosa (DE) : BAJA (pantorrilla). La estrella del pass rush es una baja enorme para la línea defensiva y estará fuera un tiempo considerable.

James Thompson Jr. (DT) : BAJA (tobillo). Reduce aún más la rotación estructural en la línea interior.

Mike Evans (WR) : CUESTIONABLE (costillas). El receptor veterano será una decisión de última hora tras trabajar al margen del grupo en los entrenamientos del final de la semana.

Dre Greenlaw (LB) : CUESTIONABLE (cuádriceps). Está apurando plazos para enfrentarse a su antiguo equipo, los Broncos, con los que jugó la temporada pasada.

Keion White (DE) & Jaden Dugger (LB) : CUESTIONABLES. Ambos siguen siendo evaluados por problemas en los isquiotibiales y en el hombro, respectivamente.

Trent Williams (T) : SE ESPERA QUE JUEGUE. Después de sufrir un preocupante pinchazo en el cuello en la Semana 3, el left tackle All-Pro volvió a entrenarse de forma limitada y tiene el visto bueno para proteger a Brock Purdy.

Movimientos de plantilla : El receptor abierto Brandin Cooks ha sido ascendido al roster activo para reforzar el núcleo del juego de pase en medio de las lesiones. El liniero defensivo Mykel Williams también ha visto abierta su ventana de entrenamientos de la PUP, aunque su regreso se está llevando con cautela.

Noticias de los Denver Broncos

En claro contraste, los Broncos llegan a Santa Clara en un estado de salud notablemente bueno, con la ausencia en los entrenamientos de un único jugador de rotación.

Dondrea Tillman (OLB) : APUNTA A SER BAJA (isquiotibiales). Fue el único que no participó en dos entrenamientos consecutivos y es poco probable que se vista para jugar.

J.K. Dobbins (RB), Jaylen Waddle (WR), & Marvin Mims Jr. (WR) : DISPONIBLES. Las tres piezas ofensivas clave participaron plenamente el jueves y no tienen restricciones de cara al fin de semana.

Zach Allen (DL) & D.J. Jones (DT) : DISPONIBLES. Ambos pilares defensivos tienen el alta completa después de tomar los habituales días de descanso para veteranos a mitad de semana.

Reserva de lesionados : El rookie running back Jonah Coleman (tobillo) sigue de baja en la IR de corta duración, lo que despeja el camino para el ascenso de Mitchell Fraboni.







