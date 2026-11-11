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UEFA Nations League A - Jornada 5 12 nov 2026 - 14:45 San Siro

El Italia-Francia se retransmitirá en directo por Rai 1 y en streaming gratuito por RaiPlay. A continuación encontrarás los detalles para seguir el partido.

San Siro, en Milán, acoge a Italia y Francia en un duelo de la UEFA Nations League A en el que ambas selecciones necesitan puntos para consolidar su posición en el Grupo 1.

Roberto Mancini ha elegido esta ventana internacional para apostar decididamente por los jóvenes e incorporar al grupo a varios talentos emergentes, como el lateral del Chelsea Marco Palestra y el mediapunta del Como Mattia Liberali. El seleccionador italiano ha reconocido abiertamente que en este momento no cuenta con un organizador de juego puro y ha señalado la falta de un jugador del perfil de Jorginho como una de las cuestiones que deberá resolver de cara al futuro de la selección.

La jornada estará marcada, sin embargo, por una ausencia importante: Nicolo Zaniolo, uno de los jugadores más experimentados convocados por Mancini, ha abandonado la concentración de Coverciano por motivos estrictamente personales. El mediapunta del Udinese ha querido aclarar en Instagram que su marcha no tiene nada que ver con lesiones ni con tensiones internas y ha reiterado su compromiso con la selección italiana.

Zinedine Zidane también afronta esta doble cita con numerosas bajas por lesión. Tras la ausencia de Marcus Thuram por un problema en el tendón del bíceps femoral derecho y la baja del defensa Pierre Kalulu, ahora es Aurélien Tchouaméni quien mantiene en vilo al cuerpo médico francés: el centrocampista del Real Madrid se ha sometido a pruebas después de notar molestias en la zona púbica durante una sesión táctica en Clairefontaine. Kylian Mbappé, por su parte, está a disposición de Zidane tras perderse las tres últimas convocatorias por lesión y, según su compañero Ibrahima Konaté, el capitán de Francia parece encontrarse en un excelente estado anímico.

Se espera un partido igualado: ambas selecciones ya se enfrentaron en esta misma edición de la Nations League y empataron 1-1 en octubre. Para no perderte ningún momento del duelo, a continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el Italia-Francia en directo por televisión y en streaming.

Noticias de las selecciones

El cuerpo técnico de Italia no ha dado a conocer la alineación probable ni ha comunicado lesiones o sanciones oficiales de cara al partido. Mancini, sin embargo, ha indicado que actualizará la convocatoria con las últimas evaluaciones físicas en las horas previas al pitido inicial.

En Francia, la situación es más compleja. Marcus Thuram ha regresado a su club por un problema en el tendón del bíceps femoral derecho, mientras que Pierre Kalulu tampoco está disponible. Aurélien Tchouaméni se ha sometido a pruebas médicas tras notar molestias en la zona púbica durante un entrenamiento: su participación está pendiente de evaluación. Se esperan más novedades sobre el estado de los jugadores en las horas previas al encuentro.

Estado de forma

Italia llega a este duelo con un balance de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. Ganó su último encuentro, en el que superó a Turquía por 3-1 el 5 de octubre, y antes también había vencido a Turquía por 4-1 a domicilio. Su única derrota en ese periodo fue el 2-0 ante Bélgica. En total, el equipo de Mancini ha marcado 10 goles y ha encajado 5 en ese tramo.

Francia, por su parte, llega en buena forma, con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos. Derrotó a Bélgica por 4-1 en su encuentro más reciente y no pierde desde julio, cuando cayó ante Inglaterra por 6-4 en el Mundial. En la Nations League, el equipo de Zidane ha mostrado solidez defensiva y calidad en ataque: ha marcado 8 goles y ha encajado 4 en sus últimos cuatro partidos de la competición.

Enfrentamientos anteriores

El último enfrentamiento entre ambas selecciones fue el 2 de octubre de 2026, cuando Francia e Italia se repartieron los puntos con un 1-1 en la Nations League. En los últimos cinco encuentros, Francia ha logrado tres victorias, Italia una, y ha habido un empate. Francia se impuso por 3-1 en los dos duelos de la anterior edición de la Nations League, en 2024, mientras que Italia no vence a Francia desde un amistoso de 2018 que ganó el conjunto francés por 3-1.

Clasificación

Grp. 1 Formulario # P W D L F A +/- Puntos Formulario 1 Francia FRA 4 3 1 0 7 2 +5 10 W D W W 2 Italia ITA 4 2 1 1 8 5 +3 7 W D W L 3 Belgium BEL 4 2 0 2 6 5 +1 6 L W L W 4 Turquía TUR 4 0 0 4 2 11 -9 0 L L L L Playoff del campeonato Playoffs de descenso Descenso

En el Grupo 1 de la Nations League A, Francia ocupa actualmente la primera posición e Italia es segunda.