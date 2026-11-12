Cómo ver el Eldense-Sabadell con una VPN

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Previa del partido

Segunda Division - Jornada 14 15 nov 2026 - 12:30 Estadio Pepico Amat

El Eldense recibe al Sabadell en el Estadio Pepico Amat de Elda en un partido de Segunda División que enfrenta a dos equipos de mitad de tabla en un momento decisivo de la temporada.

El Eldense de Javier Calleja llega a este encuentro en un momento complicado en liga: ha perdido sus dos últimos partidos de Segunda División y ocupa la 15.ª posición. En su compromiso más reciente cayó por 2-0 ante Las Palmas, prolongando una racha que obliga al conjunto local a reaccionar.

El Sabadell, dirigido por Ferran Costa, ocupa la 13.ª posición, solo dos puestos por encima de su rival. El equipo visitante no ha ganado ninguno de sus tres últimos partidos de Segunda División, aunque el empate sin goles ante la Real Sociedad B en su último encuentro al menos puso fin a una racha de dos derrotas consecutivas.

Ninguno de los dos equipos atraviesa un momento convincente, lo que hace imprevisible este duelo en el Estadio Pepico Amat. Ambos buscarán sumar puntos para alejarse de la zona baja de la clasificación.

Sigue leyendo para saber todo lo necesario sobre cómo ver el Eldense-Sabadell, incluida la hora de inicio y la información sobre su emisión.

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