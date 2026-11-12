Cómo ver el Chequia-España con una VPN

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Previa del partido

UEFA Nations League A - Jornada 5 12 nov 2026 - 14:45 epet Arena

España viaja a Praga para enfrentarse a la República Checa en el epet Arena el jueves 12 de noviembre, en su penúltimo partido del grupo A3 de la Liga de Naciones de la UEFA.

El equipo de Luis de la Fuente llega como líder del grupo, con 12 puntos en cuatro partidos y el pase a cuartos de final ya asegurado. Su objetivo ahora es garantizarse el primer puesto para disputar en casa la vuelta de la eliminatoria de marzo.

La República Checa ocupa el último puesto del grupo A3 y ha perdido sus cinco partidos más recientes, incluida la derrota por 3-1 ante España en el encuentro de ida, disputado en octubre. Ya no tiene opciones de alcanzar los cuartos de final.

España afronta el partido tras ganar sus últimos cinco encuentros en todas las competiciones, incluida la victoria por 1-0 sobre Argentina en la final del Mundial de julio. De la Fuente cuenta con bajas destacadas: Rodri, Dani Olmo y Eric Garcia no estarán disponibles por lesión.

Jacobo Ramon, central del Como, recibe su primera convocatoria con la selección absoluta para cubrir la baja en defensa, mientras que Martin Zubimendi y Marc Roca tendrán la tarea de sostener el centro del campo en ausencia de Rodri. Pedro Porro y Joan Garcia regresan tras recuperarse de los problemas físicos que les impidieron acudir a la anterior convocatoria.

Con la situación de los checos en el grupo ya definida, la principal preocupación de España es mantener su racha invicta en partidos oficiales y conservar el primer puesto de la clasificación mundial de la FIFA antes del encuentro del domingo contra Inglaterra en el Metropolitano.