Horario del Buffalo Bills vs Kansas City Chiefs

Los Buffalo Bills reciben a los Kansas City Chiefs en el Highmark Stadium (Orchard Park, Nueva York) en un duelo crucial del Día de Acción de Gracias, correspondiente a la semana 12 de la temporada regular de la NFL. El partido comenzará el jueves 26 de noviembre a las 18:20 (CST).

Josh Allen y los Buffalo Bills (9-1) se enfrentan a Patrick Mahomes y los Kansas City Chiefs (8-2) en un encuentro histórico en el que está en juego el primer puesto de la AFC.

Cómo ver el Buffalo Bills vs Kansas City Chiefs

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Novedades de los Buffalo Bills y los Kansas City Chiefs

Novedades de los Buffalo Bills

Forma reciente y contexto : Buffalo llega con una racha de seis victorias tras imponerse por 26-9 a los Miami Dolphins en la semana 11. Aunque la defensa de los Bills no ha permitido ningún touchdown en 15 cuartos, su ataque aéreo ha recibido críticas por las pérdidas de balón y las dificultades en la zona roja durante una serie reciente de partidos ante quarterbacks suplentes.

: Buffalo llega con una racha de seis victorias tras imponerse por 26-9 a los Miami Dolphins en la semana 11. Aunque la defensa de los Bills no ha permitido ningún touchdown en 15 cuartos, su ataque aéreo ha recibido críticas por las pérdidas de balón y las dificultades en la zona roja durante una serie reciente de partidos ante quarterbacks suplentes. Sin nuevas bajas importantes en la semana 11 : Buffalo evitó sufrir nuevas lesiones de gravedad contra Miami. El receptor DJ Moore salió brevemente en la primera parte por un problema de rodilla, aunque el entrenador jefe Joe Brady confirmó que volvió al partido sin perderse ninguna posesión ofensiva. El tackle defensivo Ed Oliver fue añadido al parte de lesiones a última hora del sábado por un problema en un oblicuo, pero se vistió para jugar y participó en el encuentro.

: Buffalo evitó sufrir nuevas lesiones de gravedad contra Miami. El receptor DJ Moore salió brevemente en la primera parte por un problema de rodilla, aunque el entrenador jefe Joe Brady confirmó que volvió al partido sin perderse ninguna posesión ofensiva. El tackle defensivo Ed Oliver fue añadido al parte de lesiones a última hora del sábado por un problema en un oblicuo, pero se vistió para jugar y participó en el encuentro. Seguimiento de titulares importantes : Buffalo dio descanso a varios jugadores importantes en la semana 11 pensando en el poco tiempo de recuperación. El cornerback Christian Benford (ingle), el tight end Dalton Kincaid (pulgar y tobillo), el linebacker interior Dorian Williams (pantorrilla) y el liniero defensivo T.J. Sanders (hombro) no jugaron contra los Dolphins. Su evolución se seguirá de cerca durante los entrenamientos de lunes a miércoles, concentrados en menos días de lo habitual.

: Buffalo dio descanso a varios jugadores importantes en la semana 11 pensando en el poco tiempo de recuperación. El cornerback Christian Benford (ingle), el tight end Dalton Kincaid (pulgar y tobillo), el linebacker interior Dorian Williams (pantorrilla) y el liniero defensivo T.J. Sanders (hombro) no jugaron contra los Dolphins. Su evolución se seguirá de cerca durante los entrenamientos de lunes a miércoles, concentrados en menos días de lo habitual. Fondo de plantilla y ajustes: Ante la baja de Williams, el linebacker novato Kaleb Elarms-Orr fue titular por primera vez en su carrera, mientras que los veteranos Shaq Thompson y Tre'Davious White fueron ascendidos desde el equipo de prácticas para reforzar la defensa. El safety Damar Hamlin (dedo del pie) y el tight end Jackson Hawes (hombro) jugaron el domingo pese a figurar como dudosos.

Novedades de los Kansas City Chiefs

Forma reciente y contexto : Kansas City llega con tres victorias consecutivas tras arrollar a los Arizona Cardinals por 34-7. El quarterback Patrick Mahomes ha lanzado ocho pases de touchdown en las dos últimas semanas y mantiene a los Chiefs de lleno en la lucha por la AFC Oeste pese a las importantes bajas en el lado derecho de su línea ofensiva y entre sus corredores.

: Kansas City llega con tres victorias consecutivas tras arrollar a los Arizona Cardinals por 34-7. El quarterback Patrick Mahomes ha lanzado ocho pases de touchdown en las dos últimas semanas y mantiene a los Chiefs de lleno en la lucha por la AFC Oeste pese a las importantes bajas en el lado derecho de su línea ofensiva y entre sus corredores. Incertidumbre entre los corredores : El running back titular Kenneth Walker III se perdió el domingo su segundo partido consecutivo por una lesión en la ingle. El entrenador jefe Andy Reid había señalado que el equipo actuaba con cautela de cara al partido en Buffalo, para el que disponía de poco tiempo, y daba a Walker cuatro días para recuperarse con la esperanza de que pudiera volver.

: El running back titular Kenneth Walker III se perdió el domingo su segundo partido consecutivo por una lesión en la ingle. El entrenador jefe Andy Reid había señalado que el equipo actuaba con cautela de cara al partido en Buffalo, para el que disponía de poco tiempo, y daba a Walker cuatro días para recuperarse con la esperanza de que pudiera volver. Bajas en la línea ofensiva : Los Chiefs jugaron contra Arizona sin dos linieros importantes: el guard derecho titular Trey Smith (bajo el protocolo de conmociones cerebrales desde la semana 10) y el tackle Jaylon Moore (tobillo). Ambos deben superar pronto los pasos necesarios, con un calendario de entrenamientos reducido, para poder proteger a Mahomes frente a la línea defensiva de Buffalo.

: Los Chiefs jugaron contra Arizona sin dos linieros importantes: el guard derecho titular Trey Smith (bajo el protocolo de conmociones cerebrales desde la semana 10) y el tackle Jaylon Moore (tobillo). Ambos deben superar pronto los pasos necesarios, con un calendario de entrenamientos reducido, para poder proteger a Mahomes frente a la línea defensiva de Buffalo. Nuevas lesiones en la semana 11 : El tight end Noah Gray (costillas) y el fullback Ben VanSumeren (rodilla) abandonaron el encuentro contra los Cardinals al final del último cuarto, ambos tras la misma jugada. Con el tight end Jared Wiley ya en la lista de lesionados, la disponibilidad de Gray podría poner a prueba las alternativas de Kansas City por detrás de Travis Kelce, que jugó en la semana 11 pese a figurar en el parte por molestias leves en la pantorrilla y el tobillo.

: El tight end Noah Gray (costillas) y el fullback Ben VanSumeren (rodilla) abandonaron el encuentro contra los Cardinals al final del último cuarto, ambos tras la misma jugada. Con el tight end Jared Wiley ya en la lista de lesionados, la disponibilidad de Gray podría poner a prueba las alternativas de Kansas City por detrás de Travis Kelce, que jugó en la semana 11 pese a figurar en el parte por molestias leves en la pantorrilla y el tobillo. Atención a la línea defensiva: El tackle defensivo Omarr Norman-Lott (rodilla) fue activado antes de la semana 11, pero no jugó el domingo, mientras que el liniero defensivo novato Peter Woods (cuello) se perdió su tercer partido consecutivo.

Buffalo Bills BUF Formulario Kansas City Chiefs KC BUF BUF KC KC Todos los partidos Todos los partidos Buffalo Bills BUF 26 9 Miami Dolphins MIA W Nueva York Jets NYJ 12 31 Buffalo Bills BUF W Minnesota Vikings MIN 6 23 Buffalo Bills BUF W Buffalo Bills BUF 36 10 Baltimore Ravens BAL W Las Vegas Raiders LVR 30 33 Buffalo Bills BUF W Partidos jugados 5 Puntos obtenidos 149 Todos los partidos Todos los partidos Kansas City Chiefs KC 34 7 Arizona Cardinals ARZ W Atlanta Falcons ATL 13 35 Kansas City Chiefs KC W Kansas City Chiefs KC 35 12 Nueva York Jets NYJ W Denver Broncos DEN 28 24 Kansas City Chiefs KC L Seattle Seahawks SEA 20 3 Kansas City Chiefs KC L Partidos jugados 5 Puntos obtenidos 131