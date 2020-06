Dónde ver en directo el Athletic vs. Atlético Madrid de LaLiga: TV, canal y streaming

El finalista de Copa vuelve al torneo de la regularidad recibiendo a los de Simeone, cuyo último encuentro fue el triunfo ante el Liverpool

El y el vuelven a la Liga Santander viéndose las caras en un encuentro que siempre cuenta con mucho morbo. Los dos equipos buscan la victoria para poder llegar a los puestos europeos, aunque cada uno por motivos diferentes. El conjunto colchonero busca los 3 puntos para poder dar el salto a las plazas de Champions, ya que en estos momentos, solo entraría en la , con 45 puntos.

Después de una irregular temporada, en la que el rendimiento de sus nuevos fichajes ha sido de lo más contradictorio, la pandemia del coronavirus paró el mejor momento de la campaña de los de Simeone. En su último encuentro, se eliminó al vigente campeón de Europa, el , en el coliseo de los 'red' y dando una gran muestra de fortaleza. En ese encuentro, Llorente, con dos goles, dio un golpe sobre la mesa y apunta a la titularidad, junto a Diego Costa en la delantera rojiblanca para el choque de San Mamés.

Mientras, el Athletic quiere consolidarse en la pelea por los puestos europeos en una temporada brillante por parte de los de Garitano. A pesar de que en el torneo de la regularidad, no ha terminado de explotar, es más, sufrió un pequeño bajón tras su fuerte comienzo de temporada, en la su actuación ha sido prácticamente perfecta.

El cuadro bilbaíno es uno de los dos finalistas del torneo del KO, junto a la , y, en estos momentos espera a que se determine una fecha exacta para poder disputar el encuentro, eso sí, con público, ya que ambos clubes han peleado para que la final de la competición copera se pueda jugar con las dos aficiones dando color a las gradas.

Sin embargo, no la podrán jugar con Aduriz. El veterano delantero no ha podido esperar más, y anunció hace unas semanas su retirada del fútbol, no pudiendo despedirse del fútbol como quería, jugando la final de Copa y teniendo incluso la opción de ganarla. Además, hay que tener en cuenta que el partido se disputará sin público, ya que tanto la Liga como el CSD han decretado que los encuentros sean a puerta cerrada, al menos por el momento.

¿Cuándo y dónde es el Athletic Club vs Atlético de Madrid?

PARTIDO Athletic Club vs Atlético de Madrid FECHA Domingo, 14 de junio ESTADIO San Mamés, Bilbao HORARIO 14:00

¿Dónde ver en directo el Athletic Club vs Atlético de Madrid?

ZONA CANAL HORARIO Movistar (M46 O110)

Mitele Plus

M. LaLiga 1 (M47 O112)

LaLiga TV Bar 14:00 Sudamérica DirecTV Sports ARG: 09:00 CHI: 08:00 COL: 07:00 SKY Sports HD (504-546) 07:00

TV y canal: Dónde ver y cómo contratar los canales de televisión

LaLiga vuelve tras el parón por el coronavirus y todavía queda por definir todo. Aquí, para que estés informado, te dejamos los distintos canales que puedes contratar para disfrutar el fútbol español desde tu casa.

Movistar +

Movistar+ tiene ofertas de paquetes Fusión. Esto quiere decir que se puede contratar la televisión en un paquete que incluye fibra óptica en el hogar y líneas móviles. Dos opciones para que cada uno elija la preferida.

Orange TV

Orange TV es otra gran alternativa para el usuario o usuaria que desea ver la liga española y la , ya que Movistar + no puede tener la exclusiva sobre los derechos y tiene que cederlos a otras compañías.

Streaming: Dónde ver y cómo contratar

Movistar +

En España, como ya es habitual, LaLiga se puede ver también a través de Internet, gracias a la aplicación de Movistar + así como en su web oficial.

Una particularidad: los partidos se pueden ver en distintos dispositivos gracias a una clave electrónica. Para más información, se puede visitar esta página ver.movistarplus.e s .

También está disponible su app para iOS en App Store y en Google Play y también tiene apps disponibles en Smart TV.

Más aclaraciones: todos los partidos se podrán ver en directo. También existen redifusiones y la posibilidad de verlo 'on demand', es decir, en el momento en el que el usuario quiera.