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Serie A - Jornada 11 7 nov 2026 - 09:00 Stadio Olimpico Grande Torino

El Torino-Lecce se transmitirá en directo por DAZN. A continuación encontrarás las opciones para suscribirte y seguir el partido en directo.

El Torino recibe al Lecce en el Estadio Olímpico Grande Torino en la 11.ª jornada de la Serie A 2026/27. Ambos equipos llegan a la cita tras obtener resultados decepcionantes en la última jornada.

El Torino de Ignazio Abate ha perdido sus dos últimos partidos de liga: primero cayó por 1-3 en casa ante el Como y después perdió por 0-2 en el campo del Frosinone. Es un momento difícil para un equipo que hace solo unas semanas había encadenado tres victorias consecutivas.

Al Lecce no le va mejor. El equipo de Eusebio Di Francesco llega con cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos de Serie A. El contundente 5-1 sufrido en Frosinone y el 2-1 encajado ante el Genoa en la última jornada reflejan un periodo de profunda crisis.

Las bajas afectan a ambos banquillos. Abate no puede contar con seis jugadores por lesión, mientras que Di Francesco tiene cinco bajas que limitan sus opciones, sobre todo en ataque y en el centro del campo.

En la clasificación, el Torino ocupa el décimo puesto y el Lecce, el decimocuarto. Los separan tres puntos, lo que hace que este duelo sea importante para ambos equipos tanto en la lucha por la permanencia como por los puestos europeos.

Esto es todo lo que necesitas saber para seguir el partido en directo por televisión y streaming.

Noticias de los equipos

El Torino afronta una larga lista de lesionados: son baja Rolando Mandragora, Franco Israel, Niccolò Fortini, Ricardo Rodriguez, Rafik Belghali y Alessio Cacciamani. Abate debería apostar por Lucas Perri en la portería, con Ardian Ismajli, Saul Coco y Pietro Comuzzo en defensa; Nathan Patterson, Gvidas Gineitis, Daniel Bragança y Zakaria Aboukhlal en el centro del campo, y Nikola Vlasic como mediapunta por detrás de la pareja Adams-Simeone.

El Lecce no puede contar por lesión con Lassana Coulibaly, Willem Geubbels, Santiago Pierotti, Medon Berisha y Joel Monteiro, y no tiene sancionados en la plantilla. Di Francesco debería alinear a Wladimiro Falcone bajo palos, con Corrie Ndaba, Tiago Gabriel, Jamil Siebert y Antonino Gallo en defensa; Youssef Maleh, Oumar Ngom y Olaf Gorter en el centro del campo, y Danilo Veiga, Nikola Stulic y Konan N'Dri en el tridente ofensivo.

Estado de forma

El Torino suma tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco partidos de Serie A, con ocho goles a favor y nueve en contra. Llega tras dos derrotas consecutivas: el 2-0 sufrido en Frosinone y el anterior 1-3 en casa ante el Como. Antes de esta racha negativa, el equipo de Abate había vencido al Monza por 3-2 y ganado por 3-0 en Parma, mostrando una solidez que ha perdido en las últimas semanas.

El Lecce presenta un balance de una victoria y cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos de Serie A, con cinco goles a favor y doce en contra. Llega tras perder por 1-2 ante el Genoa, después del contundente 5-1 encajado en Frosinone y del 0-2 ante la Juventus. La única nota positiva de este periodo sigue siendo el claro 3-0 logrado ante el Udinese. El equipo de Di Francesco lleva cuatro partidos consecutivos sin ganar.

Enfrentamientos previos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos se disputó el 1 de febrero de 2026, cuando el Torino ganó por 1-0 en casa en la Serie A. Si se observan los últimos cinco enfrentamientos, el balance se inclina ligeramente a favor del Lecce: el Lecce ganó dos veces y el Torino otras dos, con un empate 0-0 en septiembre de 2024. En los dos últimos duelos disputados en el Via del Mare ganó el Lecce, por 2-1 y 1-0.

Clasificación

En la Serie A, el Torino ocupa el décimo puesto y el Lecce se encuentra en el decimocuarto: los dos equipos están separados por tres puntos en la clasificación.