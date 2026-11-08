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Eredivisie
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Dónde ver el SC Cambuur-PSV: canal de televisión, retransmisión en directo por internet, hora de inicio y estado de forma reciente de ambos equipos

Cambuur vs PSV Eindhoven
Cambuur
PSV Eindhoven
Eredivisie

Un repaso de dónde ver el partido entre el SC Cambuur y el PSV, además de las últimas novedades sobre ambos equipos.

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Eredivisie - Jornada 12
Kooi Stadium

Transmisión del SC Cambuur - PSV: canal de televisión y opciones para verlo en directo por internet

El partido entre el SC Cambuur y el PSV se puede seguir en directo a través de Canal+ y ESPN (Watch ESPN / ESPN Extra). A continuación encontrarás las opciones para ver por internet este encuentro de la Eredivisie.

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Noticias de los equipos y convocatorias

Cambuur contra PSV Eindhoven alineaciones probables

4-3-3
Cambuur crest
Cambuur
CAM
Formación
PSV Eindhoven crest
PSV Eindhoven
PSV
3-4-2-1
T. JansenT. Jansenteam-logoD. BouahM. CostarelliM. CostarelliB. van DuijlB. van DuijlI. BaoufI. Baoufteam-logoM. MaertensN. SourenN. SourenR. El ArguiouiR. El ArguiouiN. BinderN. BinderJ. CekaJ. CekaI. HamacheI. HamacheM. KovarM. KovarY. GasiorowskiY. GasiorowskiL. GeertruidaL. GeertruidaA. ObispoA. ObispoI. PerisicI. PerisicG. TilG. TilK. SanoK. SanoR. van BommelR. van BommelS. DestS. DestMauro JuniorMauro JuniorS. MijnansS. Mijnans
PSV Eindhoven crest
PSV Eindhoven
PSV
4-3-3
Cambuur

Once inicial

PSV Eindhoven

Manager

  • Plat Johan
  • P. Bosz

El SC Cambuur no podrá contar por lesión con Jasper Meijster, Jamal Amofa ni Damian Westerhof. Por lo demás, el entrenador Johan Plat dispone de su previsible once titular, con Jason Ceka e Ilyes Hamache, entre otros, en ataque.

El PSV tiene una lista de bajas más larga: Jerdy Schouten, Adamo Nagalo, Sami Ouaissa, Alassane Plea, Sam Lammers y Paul Wanner no están disponibles. Se espera que Peter Bosz alinee un once con Matej Kovar bajo palos y Ruben van Bommel y Kodai Sano en el centro del campo.

Estado de forma reciente

CAM

CAM - Formulario

ZWO
W0-1
AZ
D2-2
WII
W1-6
KLO
W0-2
GAE
W4-0
Gol marcado (encajado)
15/3
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5
PSV

PSV - Formulario

HAA
L2-1
POR
W0-1
FEY
D1-1
WII
W7-0
CLB
L1-2
Gol marcado (encajado)
11/5
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5

El SC Cambuur atraviesa un excelente momento de forma: ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos y ha empatado uno. Su encuentro más reciente se saldó con una victoria por 4-0 ante el Go Ahead Eagles, y anteriormente derrotó al Willem II por 6-1. En esos cinco partidos, el Cambuur marcó catorce goles y encajó solo dos.

El PSV ganó dos de sus últimos cinco partidos, empató uno y perdió dos. Su resultado más reciente fue una derrota por 1-2 ante el Club Brujas en la Champions League, después de vencer por 7-0 al Willem II en la Eredivisie. En esos cinco encuentros, el PSV marcó diez goles y encajó cuatro.

Enfrentamientos directos

Cara a cara

CambuurEmpatePSV Eindhoven
1
0
4
Eredivisie
PSV Eindhoven badge
PSV Eindhoven
PSV
5
Cambuur badge
Cambuur
CAM
2
F
Eredivisie
Cambuur badge
Cambuur
CAM
3
PSV Eindhoven badge
PSV Eindhoven
PSV
0
F
Eredivisie
Cambuur badge
Cambuur
CAM
1
PSV Eindhoven badge
PSV Eindhoven
PSV
2
F
Eredivisie
PSV Eindhoven badge
PSV Eindhoven
PSV
4
Cambuur badge
Cambuur
CAM
1
F
Eredivisie
PSV Eindhoven badge
PSV Eindhoven
PSV
6
Cambuur badge
Cambuur
CAM
2
F
9Goles marcados17
Partidos con más de 2.5 goles5/5
Ambos equipos marcaron4/5

El encuentro más reciente entre estos clubes tuvo lugar el 12 de marzo de 2023 en la Eredivisie, cuando el PSV ganó en casa al SC Cambuur por 5-2. De los cinco enfrentamientos directos disponibles, el PSV ganó tres y el Cambuur uno, con una victoria de los frisones en casa (3-0 el 1 de octubre de 2022).

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
FeyenoordFeyenoordFEY
117403312+2125
D
D
W
W
W
2
AjaxAjaxAJX
117313013+1724
W
W
W
D
D
3
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
117223513+2223
W
D
L
W
L
4
FC TwenteFC TwenteTWE
117222810+1823
W
W
L
D
W
5
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
116232013+720
L
L
D
L
W
6
Fortuna SittardFortuna SittardSIT
125522020020
D
D
W
D
D
7
SC HeerenveenSC HeerenveenHEE
115331913+618
W
W
W
L
W
8
Go Ahead EaglesGo Ahead EaglesGAE
124532427-317
W
L
W
L
D
9
FC GroningenFC GroningenGRO
114342624+215
L
D
L
W
W
10
CambuurCambuurCAM
114342322+115
W
W
D
W
D
11
FC UtrechtFC UtrechtUTR
113351931-1212
L
D
W
W
L
12
Sparta RotterdamSparta RotterdamSPA
123362129-812
L
W
L
W
D
13
ZwolleZwolleZWO
123361324-1112
D
W
D
W
L
14
NEC NimegaNEC NimegaNEC
112541719-211
L
D
D
D
D
15
ExcelsiorExcelsiorEXC
123271629-1311
L
L
L
L
L
16
TelstarTelstarTEL
122461825-710
D
W
L
L
D
17
Den HaagDen HaagHAA
122371625-99
W
L
L
W
D
18
WillemWillemWII
120391140-293
D
L
L
L
L
Champions League
Calificación para la Champions League
Clasificación para la Europa League
Playoff de la Europa Conference League
Playoffs de descenso
Descenso

En la Eredivisie, el SC Cambuur ocupa actualmente la décima posición, mientras que el PSV es tercero.

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