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Serie A - Jornada 10 2 nov 2026 - 12:30 Stadio Mapei - Citta del Tricolore

El Sassuolo-Fiorentina es uno de los tres partidos de esta semana que se emiten de forma compartida tanto en DAZN como en Sky Sport, y en streaming en NOW. Por tiempo limitado, el plan anual DAZN Full con pago fraccionado en 12 cuotas mensuales está disponible por 29,99 € al mes. Sin embargo, para los aficionados que quieran seguir todos los partidos de Serie A del Sassuolo o de la Fiorentina, también está disponible DAZN MyClubPass, el plan dedicado a un solo equipo.

El Sassuolo-Fiorentina se emitirá en directo por DAZN, NOW y Sky Sport. A continuación, todos los detalles para seguir el partido por televisión y en streaming.

El Sassuolo recibe a la Fiorentina en el Mapei Stadium de Reggio Emilia en un duelo de Serie A entre dos equipos que llegan a la cita con una necesidad urgente de puntos y en posiciones que no reflejan sus ambiciones iniciales.

El Sassuolo de Alberto Aquilani atraviesa un momento difícil. Tras la victoria sobre la Juventus que hizo soñar a los aficionados del equipo de Emilia, el Sassuolo ha sumado apenas un punto en sus últimos cinco partidos de liga y sufrió una dura derrota por 6-2 ante la Lazio en la última jornada entre semana. El equipo ocupa la decimoquinta posición y necesita cambiar el rumbo.

A la Fiorentina no le va mejor. El equipo de Paolo Vanoli ha perdido sus últimos tres partidos de liga, en los que ha encajado siete goles en total, y ocupa la decimoséptima posición. El único resultado positivo reciente es el empate 2-2 ante el Atalanta, pero no basta para ocultar las dificultades de una temporada hasta ahora decepcionante.

La enfermería de la Fiorentina está llena: Parisi, Sottil, Ranieri, Atta y Pongracic no están disponibles, lo que obliga a Vanoli a recurrir a soluciones alternativas, sobre todo en defensa. El Sassuolo también afronta varias bajas, a las que se suma la de Thorstvedt tras la expulsión que sufrió ante la Lazio.

Un duelo entre dos equipos en crisis, con puntos importantes en juego para alejarse de la zona peligrosa de la clasificación. A continuación, toda la información para seguir el partido en directo por televisión y en streaming.

Noticias de los equipos

El Sassuolo no puede contar por lesión con Ismael Koné, Fedde Leysen, Daniel Boloca, Edoardo Pieragnolo, Yeferson Paz y Jay Idzes, mientras que Kristian Thorstvedt está sancionado. Se espera que Aquilani apueste por Turati en la portería, con Caleta-Car, Odenthal, Cinquegrano y Doig en defensa; Matic, Bakola y Adzic en el centro del campo; y Berardi, Esposito y Laurienté en el tridente de ataque.

La Fiorentina llega a Reggio Emilia con la enfermería llena: Parisi, Sottil, Ranieri, Atta y Pongracic están de baja. Se espera que Vanoli alinee a De Gea bajo palos, con Jimenez, Dragusin, Viery y Joao Mario en defensa; Ndour, Brescianini y Oulai en el centro del campo; y Mastantuono, Pellegrino y Njie en ataque.

Estado de forma

El Sassuolo acumula cero victorias, un empate y cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos de liga. Su resultado más reciente es la dura derrota por 6-2 ante la Lazio en el Mapei Stadium, mientras que antes había perdido 2-0 contra el Como. El único punto de este periodo llegó con el empate 1-1 ante el AC Milan. En cinco partidos, el Sassuolo ha marcado siete goles y ha encajado trece.

La Fiorentina ha cosechado cero victorias, dos empates y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente es el 2-2 ante el Atalanta, precedido por la derrota por 2-1 frente al Inter. También perdió contra el Como por 1-3 y contra el Genoa por 2-1. En cinco partidos, la Fiorentina ha marcado siete goles y ha encajado once.

Enfrentamientos anteriores

El último enfrentamiento entre ambos equipos se remonta a abril de 2026, cuando el partido de Serie A terminó 0-0. En los últimos cinco duelos directos, el balance favorece al Sassuolo, con dos victorias frente a una de la Fiorentina y dos empates. El Sassuolo se impuso por 3-1 en diciembre de 2025, mientras que la Fiorentina ganó por 5-1 en abril de 2024.

Clasificación

En la Serie A, el Sassuolo ocupa la decimoquinta posición, mientras que la Fiorentina es decimoséptima: un duelo entre dos equipos que deben mirar hacia atrás en la lucha por evitar el descenso.