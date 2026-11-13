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UEFA Nations League A - Jornada 5 13 nov 2026 - 14:45 Johan Cruijff ArenA

Transmisión de Países Bajos - Grecia: canal de televisión y opciones para verlo en directo por internet

En Países Bajos, el partido se puede ver en directo a través de Ziggo Go y Canal+. A continuación encontrarás los enlaces directos para activar tu suscripción y ver el encuentro en streaming.

Noticias de los equipos y convocatorias

Países Bajos no cuenta con Virgil van Dijk ni Brian Brobbey. Ninguno de los dos ha sido considerado en condiciones de jugar durante este periodo de partidos internacionales y no han sido sustituidos en la convocatoria, por lo que Xavi dispone de 23 jugadores. Se darán a conocer más detalles sobre la posible alineación cuando se acerque el inicio del partido.

En Grecia no hay por el momento lesiones ni sanciones confirmadas. Se espera que el seleccionador Ivan Jovanovic pueda contar con su mejor plantilla. Habrá información actualizada sobre la posible alineación en cuanto esté disponible.

Forma reciente

Países Bajos sumó dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos. El más reciente fue una victoria por 2-1 ante Serbia el 4 de octubre. Antes, la selección neerlandesa empató 2-2 contra Grecia y también había vencido a Serbia por 1-2 en Belgrado. La derrota en esos cinco encuentros fue la eliminación en el Mundial ante Marruecos (1-1, derrota en la tanda de penaltis). En esos cinco partidos, Países Bajos marcó ocho goles y encajó cinco.

Grecia también registra dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos. El más reciente fue un empate 0-0 ante Alemania el 4 de octubre. Antes, los griegos empataron 2-2 con Países Bajos y anteriormente habían vencido a Alemania por 0-1 a domicilio. Su única derrota fue en un amistoso contra Italia (0-1) en junio. Grecia marcó cinco goles y encajó tres en esta serie de partidos.

Enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos países fue el partido de ida de esta edición de la Nations League, disputado el 1 de octubre de 2026 en Atenas, que terminó 2-2. En los últimos cinco duelos entre ambos, Países Bajos ganó dos veces, Grecia una y hubo dos empates. Anteriormente, en la fase de clasificación para la Eurocopa, Países Bajos ganó dos veces: 3-0 en casa en septiembre de 2023 y 0-1 a domicilio en octubre de 2023.

Clasificación

Grp. 2 Formulario # P W D L F A +/- Puntos Formulario 1 Holanda HOL 4 2 2 0 7 5 +2 8 W D W D 2 Grecia GRE 4 2 2 0 5 3 +2 8 D D W W 3 Alemania ALE 4 1 2 1 3 2 +1 5 D W L D 4 Serbia SER 4 0 0 4 3 8 -5 0 L L L L Playoff del campeonato Playoffs de descenso Descenso

En el Grupo 2 de la Liga A de la UEFA Nations League, Países Bajos ocupa actualmente el primer puesto, mientras que Grecia está en segunda posición.