Dónde ver el Leganés vs. Valladolid de LaLiga: TV, canal y streaming

Partido crucial para evitar los puestos de descenso entre un Leganés que no puede tropezar más y un Valladolid que no quiere meterse en problemas.

y disputan el partido más interesante en cuanto a la zona baja de la clasificación. Un partido a vida o muerte para ambos conjuntos, especialmente el pepinero que de ganar recortaría tres puntos a un rival directo para eludir la Segunda.

Pese a jugar sin el apoyo de su público, al Lega se la bien el Valladolid quien no ha podido ganar en ocho de los nueve últimos duelos en los que se vieron las caras. Para más inri para los blaquivioletas, no han sacado nada positivo del feudo madrileño en sus cuatro visitas en todas las categorías donde además no ha podido cantar un gol.

Derrotado en sus dos últimos compromisos, los pucelanos tendrán su mejor baza en Enes Unal, su delantero y que es el ogro del Leganés al que más ha marcado en Liga. Por su parte los de Aguirre se aferran al buen momento de Óscar Rodríguez antes del parón por el coronavirus, quien había participado en los últimos cuatro goles pepineros.

¿Cuándo y dónde es el Leganés vs. Valladolid?

PARTIDO Leganés vs. Valladolid FECHA Sábado, 13 de junio ESTADIO Butarque, Leganés HORARIO 19:30

¿Dónde ver en directo el Leganés vs. Valladolid?

ZONA CANAL HORARIO Movistar (M46 O110)

Mitele Plus

M. LaLiga 2 (M48 O117)

LaLiga TV Bar 19:30 Sudamérica DIRECTV Sports (610-619) ARG: 14:30 CHI: 13:30 COL: 12:30 SKY Sports (504-546) 12:30

