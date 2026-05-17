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Retransmisión del Heracles - FC Groningen: canal de TV y streaming.

A continuación, las opciones para ver el Heracles vs FC Groningen.

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Noticias y alineaciones de los equipos.

En el Heracles, I. Mesik, M. te Wierik y A. Van Hoorenbeeck están de baja por lesión. L. Kulenovic está sancionado. La alineación prevista del equipo local es: T. Jansink; D. Mirani, S. Cestic, J. Wieckhoff, D. van der Kust; E. Ahlstrand, T. van Gilst, M. Engels; W. Ould-Chikh, J. Zamburek, L. Zeefuik.

El FC Groningen no podrá contar con M. Hoekstra, lesionado, y no tiene jugadores sancionados. Su once probable: E. Vaessen; M. Rente, M. Peersman, D. Janse, T. Blokzijl; T. Land, Y. Taha, D. van der Werff; J. Schreuders, T. de Jonge, T. van Bergen. Cualquier cambio de última hora se comunicará lo antes posible.

Estado de forma reciente

El Heracles ha perdido sus últimos cinco partidos en la Eredivisie, por lo que tiene un difícil reto por delante. Cayó ante el sc Heerenveen (4-1), el Ajax (0-3), el FC Volendam (0-2), el PEC Zwolle (1-0) y, más recientemente, ante el Telstar (3-0) el 10 de mayo. En esos cinco encuentros marcó solo dos goles y encajó trece, lo que agrava su situación.

El FC Groningen, por su parte, mostró altibajos, pero cerró con victoria 2-1 ante el NEC el 10 de mayo. Antes había perdido con Excelsior (2-3) y Feyenoord (3-1), empatado con Go Ahead Eagles (0-0) y vencido al Telstar (0-2). Marcó siete goles y encajó otros tantos en esos cinco encuentros. La reciente victoria sobre el NEC le aporta un impulso positivo para este duelo.

Enfrentamientos directos

En el último duelo, el 29 de agosto de 2025, el FC Groningen venció 4-0 al Heracles en casa, manteniendo su dominio reciente. En los últimos cinco duelos destaca una victoria 4-1 del Groningen en abril de 2025 y un empate 1-1 en Almelo en enero de 2025; el Heracles solo ganó 0-1 en abril de 2022.

Clasificación

En la Eredivisie, Heracles es colista, en el puesto 18, y Groningen está noveno. La tabla refleja su distinta temporada.