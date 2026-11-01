Cómo ver el Getafe-Sevilla con una VPN

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Previa del partido

Primera División - Jornada 11 1 nov 2026 - 08:00 Coliseum

El Getafe recibe al Sevilla en el Coliseum en un partido de LaLiga de gran importancia para ambos clubes a estas alturas de la temporada. El equipo local está hundido en la zona de descenso, mientras que el Sevilla llega en sexta posición con la intención de consolidarse en la mitad superior de la tabla.

Al Getafe le ha costado encontrar regularidad esta temporada y afronta el encuentro bajo presión. El equipo de Pepe Bordalas solo ha logrado dos victorias en sus nueve primeros partidos de liga, y el ambiente en el club se ha tensado tras una disputa pública entre el entrenador y el presidente, Angel Torres.

Sus últimos resultados reflejan un momento difícil. La derrota por 4-0 ante el Athletic de Bilbao en su último partido de LaLiga fue un duro golpe, y el 2-5 frente al Lugano en la Conference League agravó una semana complicada. La victoria sobre el UB Lebrijana en la Copa del Rey supuso cierto alivio, pero mejorar en liga sigue siendo la prioridad.

El Sevilla llega a este partido en mejor situación, aunque también tiene sus propios problemas. El equipo de Luis Garcia venció por 2-0 a Osasuna en su encuentro más reciente de LaLiga y después derrotó al Sporting Hortaleza en la Copa del Rey. Así, afronta su visita al Getafe con dos victorias consecutivas entre ambas competiciones.

El conjunto visitante sufrió, no obstante, una derrota por 4-1 ante el Real Madrid a principios de octubre que dejó al descubierto debilidades defensivas que Garcia querrá corregir. El empate 3-3 frente al Levante anterior a ese encuentro también demostró que el Sevilla puede verse sorprendido cuando no está a su mejor nivel.

Para el Getafe, sumar los tres puntos supondría un impulso importante en su intento de alejarse de los últimos puestos. El Sevilla estará igualmente motivado para prolongar su buena racha y no perder terreno con los equipos que tiene por encima.

Aquí tienes todo lo que necesitas saber para ver el Getafe-Sevilla, incluidos el horario de inicio, el canal de televisión y las opciones para seguirlo en directo por streaming.

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