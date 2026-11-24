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Liga de Campeones - Jornada 5 24 nov 2026 - 15:00 de Kuip

Dónde ver el Feyenoord - FC Porto: canal de TV y directo online

El Feyenoord - FC Porto se podrá ver en Países Bajos a través de Ziggo Sport. También podrás seguir el partido en directo con Ziggo Go desde tu móvil, tableta u ordenador portátil. Consulta las opciones a continuación y empieza a verlo en directo.

Noticias de los equipos y convocatorias

Según los datos actuales, el Feyenoord no tiene bajas por lesión ni sanción. Se espera que Van Bronckhorst pueda contar con Tjark Ernst bajo palos y con Givairo Read, Oussama Targhalline y Anis Hadj Moussa en el once previsto.

El FC Porto tampoco tiene bajas en la lista. En el once previsto de Farioli figuran, entre otros, Diogo Costa, Jan Bednarek, Jakub Kiwior y Pepe. Habrá más noticias sobre las alineaciones cuando se acerque el inicio del partido.

Estado de forma reciente

El Feyenoord atraviesa una mala racha: no ha ganado ninguno de sus últimos cinco partidos, en los que ha sumado dos empates y tres derrotas. En el más reciente perdió por 2-3 ante el Excelsior Rotterdam y antes también cayó por 5-3 frente al sc Heerenveen. En esos cinco encuentros marcó nueve goles y encajó once.

El FC Porto ganó los cinco partidos. El encuentro ante el Paredes en la Taça de Portugal acabó 1-1 y figura registrado como victoria; antes logró triunfos frente al Vitória SC (2-1 a domicilio), el Napoli (4-1) y el Estoril (4-0). El Porto marcó doce goles y encajó tres.

Enfrentamientos previos

Los clubes se enfrentaron en la Europa League de 2019. El Porto ganó por 3-2 en diciembre, después de que el Feyenoord venciera por 2-0 en casa en octubre. Un amistoso disputado en 2007 terminó 0-0. Por tanto, en los tres partidos registrados cada club ganó una vez, y el Feyenoord marcó cuatro goles en total, frente a los tres del Porto.

Clasificación

En la Champions League, el Feyenoord ocupa el 32.º puesto, mientras que el FC Porto está en el 26.º. El Porto aventaja así en seis posiciones al conjunto de Róterdam.