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Eredivisie - Jornada 14 29 nov 2026 - 08:30 de Kuip

Retransmisión del Feyenoord - Ajax: canales de televisión y streaming en directo

El Feyenoord - Ajax se puede seguir a través de los siguientes canales de televisión y servicios de streaming. Véalo en directo en ESPN a través de Ziggo, Watch ESPN, ESPN Extra o Canal+ Netherlands.

Noticias de los equipos y plantillas

El Feyenoord no podrá contar por lesión con Jordan Bos, Jivayno Zinhagel, Tijme Wessels, Thomas Beelen ni Jakub Moder. No se han comunicado sanciones en el equipo local.

El Ajax no podrá contar por lesión con Viktor Tsigankov, Caio Henrique, Jorthy Mokio, Simon Adingra ni Kasper Dolberg. Tampoco hay sancionados en el equipo visitante. Aún no se dispone de una posible alineación para ninguno de los dos equipos, por lo que habrá más noticias poco antes del inicio.

Estado de forma reciente

El Feyenoord perdió cuatro de sus últimos cinco partidos y empató uno (0-1-4). Su resultado más reciente fue una derrota por 0-1 ante el FC Porto en la Liga de Campeones. Antes había perdido por 5-3 ante el sc Heerenveen y por 0-3 ante el Inter. El conjunto de Róterdam marcó nueve goles y encajó diez.

El Ajax ganó cuatro partidos y empató uno (4-1-0). Su último encuentro terminó con una victoria por 4-0 ante el FC Thun en la Conference League. Antes había ganado por 1-6 en casa del FC Midtjylland. El Ajax marcó 16 goles y encajó tres, y dejó su portería a cero en tres de sus últimos cinco partidos.

Enfrentamientos directos

El último enfrentamiento tuvo lugar el 22 de marzo de 2026 en la Eredivisie y terminó 1-1 en De Kuip. De los últimos cinco duelos, el Ajax ganó tres, el Feyenoord uno y el otro acabó en empate. En esos partidos, el Ajax marcó seis goles por ocho del Feyenoord, en parte gracias al 6-0 del Feyenoord en abril de 2024.

Clasificación

En la Eredivisie, el Feyenoord ocupa la quinta posición, mientras que el Ajax es segundo.