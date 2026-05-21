Eredivisie - ECL Playoff Stadion Galgenwaard

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Retransmisión del FC Utrecht - sc Heerenveen: canal de TV y streaming.

El partido se transmite en directo por ESPN a través de Ziggo. A continuación, encontrarás las opciones de TV y streaming disponibles para este encuentro de la Eredivisie.

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Noticias y alineaciones de los equipos.

El FC Utrecht tiene varias bajas: E. Demircan, O. Agougil, M. Brouwer, M. Rodríguez y J. van Ommeren están lesionados, lo que reduce la plantilla disponible. No hay sancionados. La alineación aún no se ha confirmado; se esperan novedades cerca del partido.

SC Heerenveen, por su parte, no reporta lesiones ni sanciones y dispondría de toda su plantilla, aunque tampoco ha revelado la alineación prevista.

Estado de forma reciente

El FC Utrecht ha ganado tres de sus últimos cinco partidos de la Eredivisie, con una derrota y ningún empate. Su último encuentro fue una victoria 2-0 en casa ante el Fortuna Sittard, y a principios de mayo venció 1-2 en campo del Ajax, su mejor actuación. Sin embargo, en abril perdió sorpresivamente 5-0 en casa frente al Excelsior. Marcó nueve goles y encajó ocho en estos cinco partidos.

El SC Heerenveen suma dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros: empató 0-0 en casa del Ajax, perdió 2-0 con el NAC y venció 0-2 al FC Volendam a domicilio. Marcó cinco goles y encajó otros cinco.

Enfrentamientos directos

El último duelo entre ambos clubes fue el 1 de febrero de 2026 en la Eredivisie, con un 1-1 en Frisia. Antes, en septiembre de 2025, el encuentro en Utrecht acabó 2-2. En los cinco duelos más recientes, Utrecht ganó uno, Heerenveen otro y tres terminaron igualados. La igualdad domina sus enfrentamientos.

Clasificación

En la Eredivisie, Utrecht es sexto y Heerenveen octavo.