¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Conference League
team-logoFC Midtjylland
MCH Arena
team-logoAjax
Con la colaboración de

Dónde ver el FC Midtjylland-Ajax: canal de televisión, retransmisión en directo por internet, hora de inicio y estado de forma reciente de ambos equipos

FC Midtjylland vs Ajax
FC Midtjylland
Ajax
Conference League

Una guía sobre dónde ver el partido entre el FC Midtjylland y el Ajax, además de las últimas noticias de ambos equipos.

¿Quiere acceder con mayor seguridad a su servicio de streaming habitual o hacerlo desde otra parte del mundo donde podría encontrarse con bloqueos geográficos? En ese caso, una red privada virtual (VPN) puede resultarle útil.

NordVPN

Evita al instante los bloqueos geográficos regionales y mira transmisiones de fútbol en vivo de todo el mundo en tu plataforma de streaming favorita

Mira fútbol dondequiera
  • Elija una VPN fiable. Escoja un proveedor de VPN de confianza y descargue la aplicación en su dispositivo (ordenador, móvil o tableta).
ColombiaDisney+ Premium Sur
PerúDisney+ Premium Chile
ChileDisney+ Premium Chile
EcuadorDIsney+ Premium Sur
CubaClaro Sport
República DominicanaClaro Sports
ParaguayDisney+ Premium Argentina
UruguayDisney+
Estados UnidosParamount+
  • Conéctese al servidor. Active la VPN y conéctese al servidor seleccionado para cambiar su ubicación digital (dirección IP).
  • Acceda al canal oficial. Visite el sitio web o abra la aplicación oficial de streaming del canal deportivo que posee los derechos de retransmisión.
  • Inicie sesión y encuentre la transmisión. Cree una cuenta o inicie sesión en el canal oficial para obtener acceso completo y disfrutar del partido.
crest
Conference League - Jornada 3
MCH Arena

Dónde ver el FC Midtjylland - Ajax: canal de televisión y transmisiones en directo por internet

El partido entre el FC Midtjylland y el Ajax puede seguirse en directo a través de Ziggo Sport y Ziggo Go. Estas son las opciones para verlo por internet.

Ziggo Go

Ziggo Go

Véalo aquí

Ziggo Sport

Ziggo Sport

Véalo aquí

Noticias de los equipos y convocatorias

FC Midtjylland contra Ajax alineaciones

4-4-2
FC Midtjylland crest
FC Midtjylland
MID
Formación
Ajax crest
Ajax
AJX
4-3-3
N. BakkerN. BakkerR. KristensenR. KristensenM. BechM. BechO. DiaoO. DiaoV. BakV. BakK. WaetjenK. WaetjenD. CastilloD. CastilloP. BillingP. BillingS. JohannesenS. JohannesenF. EtimF. EtimG. ChoG. ChoMarc-André ter StegenMarc-André ter StegenL. RosaL. RosaT. KehrerT. KehrerO. WijndalO. WijndalD. JanseD. JanseJ. MokioJ. MokioY. BaasY. BaasD. KlaassenD. KlaassenO. GloukhO. GloukhT. ArokodareT. Arokodareteam-logoA. Ouazane
Ajax crest
Ajax
AJX
4-4-2
FC Midtjylland

Once inicial

Ajax

Suplentes

Manager

  • M. Tullberg
  • Michel

El FC Midtjylland no podrá contar con Martin Erlic, Magnus Jensen, Mikel Gogorza, Junior Brumado ni David Martinez por lesión. El entrenador Mike Tullberg cuenta con un once inicial previsto en el que figuran, entre otros, Rasmus Kristensen, Hyun-Seok Hong y Mileta Rajovic.

El Ajax tendrá que jugar sin Simon Adingra, Kasper Dolberg, Oliver Edvardsen, Anton Gaaei ni Caio Henrique. Julian Brandt se retiró lesionado el pasado fin de semana por una lesión en los isquiotibiales y no figura en la alineación prevista por el entrenador Michel. En el probable once del Ajax aparecen, entre otros, Marc-André ter Stegen, Sofyan Amrabat, Oscar Gloukh y Tolu Arokodare.

FC Midtjylland

Lesiones y suspensiones

Ajax

Forma reciente

MID

MID - Formulario

VFF
W1-2
STT
L0-1
LYN
W3-2
OB
W2-1
FCN
W2-3
Gol marcado (encajado)
10/7
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5
AJX

AJX - Formulario

HAS
L2-1
GRO
W2-5
ATA
W2-0
SPA
W1-2
AZ
W1-0
Gol marcado (encajado)
11/5
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5

El FC Midtjylland ganó cuatro de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. La única excepción fue la derrota ante el St. Truiden (0-1) en la Conference League. Su encuentro más reciente, una victoria a domicilio frente al FC Nordsjaelland (2-3), confirma su buen momento en la Superligaen. En esos cinco partidos, los daneses marcaron diez goles y encajaron siete.

El Ajax ganó cuatro de sus últimos cinco partidos. La única excepción fue la derrota a domicilio ante el HNK Hajduk Split (2-1) en la Conference League. Su victoria más reciente fue el 1-0 frente al AZ; anteriormente, el Ajax también venció por 2-0 al Atalanta en la Conference League. En cinco partidos, el equipo de Ámsterdam marcó once goles y encajó cuatro.

Enfrentamientos directos

Cara a cara

FC MidtjyllandEmpateAjax
0
0
2
Liga de Campeones
Ajax badge
Ajax
AJX
3
FC Midtjylland badge
FC Midtjylland
MID
1
F
Liga de Campeones
FC Midtjylland badge
FC Midtjylland
MID
1
Ajax badge
Ajax
AJX
2
F
2Goles marcados5
Partidos con más de 2.5 goles2/2
Ambos equipos marcaron2/2

Los dos clubes se enfrentaron por última vez el 25 de noviembre de 2020 en la Champions League, cuando el Ajax derrotó al FC Midtjylland por 3-1 en Ámsterdam. Ese mismo mes, el 3 de noviembre de 2020, el Ajax también ganó el partido disputado en Herning por 1-2. El Ajax se impuso en los dos enfrentamientos directos registrados.

Clasificación

#
PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Hajduk SplitHajduk SplitHAS
321031+27
D
W
W
2
PanathinaikosPanathinaikosPAO
220072+56
W
W
3
LuganoLuganoLUG
220084+46
W
W
4
BrannBrannBRA
220062+46
W
W
5
FC TwenteFC TwenteTWE
220051+46
W
W
6
MónacoMónacoASM
220051+46
W
W
7
TrabzonsporTrabzonsporTRS
320163+36
L
W
W
8
St.-TruidenseSt.-TruidenseSTT
220030+36
W
W
9
FriburgoFriburgoSCF
320145-16
W
L
W
10
MjaellbyMjaellbyMJA
312031+25
D
D
W
11
BrightonBrightonBHA
211040+44
D
W
12
FC CopenhagueFC CopenhagueFCK
211052+34
D
W
13
Universitatea CraiovaUniversitatea CraiovaUCR
211042+24
W
D
14
AjaxAjaxAJX
311132+14
W
W
L
15
Borac Banja LukaBorac Banja LukaBOR
311132+14
D
W
L
16
AtalantaAtalantaATA
31113304
D
L
W
17
BragaBragaBRA
311123-14
D
W
L
18
GanteGanteGNT
311112-14
D
L
W
19
FC NordsjaellandFC NordsjaellandFCN
20203302
D
D
20
EgnatiaEgnatiaEGN
20202202
D
D
21
Riga FCRiga FCRIG
20202202
D
D
22
R.S. BelgradoR.S. BelgradoZVE
302145-12
D
D
L
23
FC MidtjyllandFC MidtjyllandMID
302112-12
L
L
D
24
AGF AarhusAGF AarhusAGF
302112-12
D
D
L
25
Heart of MidlothianHeart of MidlothianHEA
302113-22
L
L
D
26
Kairat AlmatyKairat AlmatyKAL
302126-42
D
L
D
27
CSKA SofiaCSKA SofiaCSS
201134-11
D
L
28
JablonecJablonecJAB
201123-11
D
L
29
Pafos FCPafos FCPAF
201124-21
D
L
30
Iberia 1999Iberia 1999IBE
201113-21
D
L
31
ThunThunTHU
301202-21
W
L
L
32
GetafeGetafeGET
201136-31
L
D
33
Lincoln Red Imps FCLincoln Red Imps FCLRI
301226-41
D
L
L
34
KuPSKuPSKUP
301226-41
D
L
L
35
Inter Club d'EscaldesInter Club d'EscaldesESC
301215-41
D
L
L
36
FK Kauno ZalgirisFK Kauno ZalgirisKZA
200218-70
L
L
Clasificación para cuartos de final

En la clasificación de la Conference League, el FC Midtjylland ocupa actualmente la 25.ª posición, mientras que el Ajax está en la 13.ª.

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google