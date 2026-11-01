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Serie A - Jornada 10 1 nov 2026 - 06:30 Stadio G. Sinigaglia

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Como y Venezia se enfrentan en el estadio G. Sinigaglia de Como en la décima jornada de la Serie A 2026/27. El Como recibe al Venezia en un partido que refleja dos momentos de la temporada muy distintos para ambos equipos.

El Como llega a este partido en un momento de forma extraordinario. Ha conseguido cuatro victorias en sus últimos cinco partidos entre la liga y la Champions League, entre ellas un contundente 4-1 ante el Manchester United en Europa y un convincente 1-3 en el campo del Torino en la última jornada de Serie A. Cesc Fabregas ha construido un equipo capaz de hacer daño en cualquier competición.

El Venezia, en cambio, atraviesa un periodo difícil. Dos derrotas consecutivas en la liga, primero contra el Genoa y después contra el Inter, han rebajado las aspiraciones del Venezia. El equipo de Davide Nicola sigue último en la clasificación y necesita puntos con urgencia.

Ambos equipos tienen bajas. El Como debe prescindir de varios jugadores, mientras que el Venezia llega con una lista de ausencias que complica aún más los planes de Nicola.

El Venezia ha demostrado que puede vencer en casa a equipos de mayor nivel, como prueba su victoria ante el Napoli esta temporada. Pero jugar fuera de casa es otra historia para el Venezia, al que le cuesta encontrar regularidad lejos del Penzo.

Para el Como, en cambio, esta es una oportunidad de consolidar su posición en la parte alta de la clasificación. El equipo está de lleno en la pelea y quiere aprovechar el factor campo ante su afición.

A continuación, toda la información sobre cómo seguir el Como-Venezia en directo por televisión y en streaming.

Noticias de los equipos

El Como de Fabregas no podrá contar con Trevoh Chalobah, Assane Diao, Moise Kean, Mattia Liberali ni Jesus Rodriguez. El probable once titular incluye a Robert Sanchez en la portería, con Yan Couto, Jacobo Ramon, Marc-Oliver Kempf y Alex Valle en defensa; Caqueret, Luis Milla y Da Cunha con Perrone en el centro del campo; y Nico Paz y Douvikas en ataque.

El Venezia no podrá contar con Bartol Franjic, Andrea Adorante, Marin Sverko, Pasquale Mazzocchi ni Thorir Helgason. Nicola debería alinear a Filip Stankovic bajo los palos, con Halhal, Moreno, Juan Jesus y Hainaut en la línea defensiva; Schingtienne, Kike Perez, Sohm y Busio en el centro del campo; y Lauberbach y Adams arriba.

Estado de forma

El Como ha sumado cuatro victorias y una sola derrota en sus últimos cinco partidos entre la Serie A y la Champions League, con 13 goles a favor y 7 en contra. Su único tropiezo llegó ante el Feyenoord en Europa (2-3), pero el Como respondió con tres victorias consecutivas, incluido el 4-1 ante el Manchester United. En la última jornada de liga, el Como ganó 3-1 a domicilio al Torino y confirmó su buen momento.

El Venezia solo ha ganado uno de sus últimos cinco partidos, con dos empates y dos derrotas. Su triunfo más reciente fue la victoria en casa por 1-0 ante el Napoli, pero desde entonces llegaron las derrotas contra el Genoa (1-0) y el Inter (0-2). El Venezia ha marcado 3 goles y ha encajado 6 en sus últimos cinco encuentros.

Enfrentamientos previos

El último enfrentamiento entre ambos equipos fue el 8 de marzo de 2025, cuando Como y Venezia empataron 1-1 en la Serie A. En sus últimos cinco duelos, el balance es de dos victorias del Venezia, un empate y dos victorias del Como. Los encuentros más recientes se disputaron entre la Serie A y la Serie B. Los dos equipos ya se habían enfrentado el 8 de diciembre de 2024, con otro empate, 2-2, en el Penzo.

Clasificación

En la Serie A 2026/27, el Como ocupa la cuarta posición y está de lleno en la pelea por los primeros puestos, mientras que el Venezia es último con 20 puntos, en plena zona de descenso y necesitado desesperadamente de puntos para lograr la permanencia.