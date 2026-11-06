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Serie A - Jornada 11 7 nov 2026 - 09:00 Unipol Domus

El Cagliari-Frosinone se transmite en exclusiva por DAZN, que posee los derechos de los 380 partidos de la Serie A 2026/27. A continuación encontrarás las opciones para suscribirte y seguir el encuentro en directo.

El Unipol Domus de Cagliari acoge el partido de la undécima jornada de la Serie A entre el Cagliari de Fabio Pisacane y el Frosinone de Massimiliano Alvini, dos equipos que llegan a esta cita en situaciones diametralmente opuestas.

El Cagliari atraviesa una profunda crisis. Cuatro derrotas en los últimos cinco partidos de liga han empujado al equipo sardo hacia la parte baja de la clasificación, mientras la confianza disminuye jornada tras jornada.

El Frosinone, por el contrario, es una de las revelaciones más convincentes de este inicio de temporada. Ocupa el sexto puesto de la clasificación con 20 puntos en diez jornadas, un balance que confirma la solidez del proyecto de Alvini.

La única nota negativa para los visitantes es la ausencia de Antonio Raimondo, el delantero centro que, con 8 goles en las primeras diez jornadas, se había consolidado como uno de los máximos goleadores del campeonato. El atacante se lesionó en el último partido contra el Torino y se perderá esta visita a Cagliari.

Pisacane, por su parte, debe lidiar con una lista de lesionados cada vez más larga y con la sanción de Adam Obert, que complica aún más sus opciones en defensa. M'Bala Nzola, que ha marcado en los últimos partidos, sigue siendo la principal referencia ofensiva.

Esto es todo lo que hay que saber para seguir el partido en directo por televisión y streaming.

Noticias de los equipos

En el Cagliari, Fabio Pisacane no podrá contar por lesión con Riyad Idrissi, Mattia Felici, Alieu Fadera ni Alessandro Deiola, mientras que Adam Obert está sancionado. El probable once del Cagliari incluye a Caprile en la portería, con Sugawara, Rodriguez, Zé Pedro y Aurelio en defensa; Adopo, Romano y Fazzini en el centro del campo; Maldini en la mediapunta, y Nzola y Mendy en ataque.

El Frosinone recupera a casi todos sus jugadores, pero no podrá contar con Florian Grillitsch ni con Antonio Raimondo, que se retiró lesionado en la victoria por 2-0 contra el Torino. Alvini debería alinear a Palmisani en la portería, con Bracaglia, Monterisi, Calvani y Tchato en defensa; Calò y Masini en el centro del campo, con Ghedjemis, Schmid y Kvernadze en la mediapunta, y Birligea como delantero centro en lugar del ausente Raimondo.

Estado de forma

El Cagliari llega a este partido en un momento de grandes dificultades: en sus últimos cinco encuentros de Serie A acumula cero victorias, un empate y cuatro derrotas. Su último partido terminó con una derrota por 2-1 en casa ante la Lazio, mientras que antes había caído por 4-2 contra la Roma. El Cagliari ha marcado 8 goles y ha encajado 14 en sus últimos cinco partidos, una cifra que refleja sus problemas defensivos.

El Frosinone, en cambio, suma tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos de Serie A, con 16 goles a favor y 8 en contra. Llega tras vencer por 2-0 al Torino, después de haber goleado por 5-1 al Lecce. El empate 4-4 contra el Atalanta es el único resultado de ese periodo que no fue una victoria, si se excluye la derrota por 3-0 ante el Napoli.

Enfrentamientos anteriores

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos se remonta a septiembre de 2025, cuando el Cagliari se impuso por 4-1 al Frosinone en la Copa Italia. En los cinco antecedentes disponibles, el balance favorece al Cagliari, con dos victorias frente a una del Frosinone y dos empates. Destacan la victoria del Frosinone por 3-1 en la Serie A en enero de 2024 y el triunfo del Cagliari en casa por 4-3 en octubre de 2023.

Clasificación

En la Serie A, el Frosinone ocupa la sexta posición, mientras que el Cagliari se encuentra en el duodécimo puesto de la clasificación general.