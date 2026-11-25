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Conference League - Jornada 4 26 nov 2026 - 12:45 Johan Cruijff ArenA

Dónde ver el Ajax - FC Thun: canal de TV y streaming en directo

El Ajax - FC Thun se puede ver en Ziggo Sport. También puede seguir el partido en directo a través de Ziggo Go desde su móvil, tableta u ordenador. Elija a continuación el canal para verlo en directo.

Noticias de los equipos y plantillas

El Ajax juega a las órdenes del entrenador Michel. Por el momento no se han comunicado jugadores lesionados ni sancionados, y todavía no se conoce una posible alineación.

Gian-Luca Privitelli está en el banquillo del FC Thun. Tampoco se han comunicado bajas ni una posible alineación del conjunto suizo. Habrá más noticias cuando se acerque el inicio del partido.

Estado de forma reciente

El Ajax ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos, ha empatado uno y no ha perdido ninguno (4-1-0). Su último resultado fue una victoria por 3-0 en casa ante el ADO Den Haag en la Eredivisie. Antes empató 2-2 con el FC Twente y ganó 6-1 en el campo del FC Midtjylland en la Conference League. En esos cinco encuentros, el Ajax marcó 14 goles y encajó 4. Además, logró dos victorias a domicilio por 1-0 o 2-1 y dejó su portería a cero en dos ocasiones.

El FC Thun ha ganado dos de sus últimos cinco partidos, ha empatado uno y ha perdido dos (2-1-2). Su último resultado fue una derrota por 3-2 ante el BSC Young Boys en la Super League. Antes, el Thun empató 3-3 con el FC Basel, venció 3-1 al Hearts y ganó 5-4 en el campo del FC Lausanne-Sport. También perdió 2-3 ante el FC Lugano. En total, el Thun marcó 15 goles y encajó 14.

Enfrentamientos directos

El último enfrentamiento fue el 2 de noviembre de 2005 en la Liga de Campeones, cuando el Ajax ganó 2-4 en el campo del FC Thun. Dos semanas antes, el 18 de octubre de 2005, el Ajax venció 2-0 en Ámsterdam. Según los datos disponibles, el Ajax ganó ambos partidos y marcó seis goles, por dos del Thun.

Clasificación

En la fase de liga de la Conference League, el Ajax ocupa la undécima posición. El FC Thun es vigésimo.