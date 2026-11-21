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Eredivisie - Jornada 13 22 nov 2026 - 08:30 Johan Cruijff ArenA

Dónde ver el Ajax - ADO Den Haag: TV y retransmisiones online en directo

El partido se puede ver en directo a través de ESPN vía Ziggo, Watch ESPN, ESPN Extra y Canal+ Netherlands. A continuación encontrará los enlaces directos para acceder a la retransmisión.

Noticias de los equipos y convocatorias

El entrenador del Ajax, Michel, no podrá contar con Simon Adingra, Kasper Dolberg ni Anton Gaaei, los tres lesionados. Por ahora no hay información sobre una posible alineación; se esperan novedades a medida que se acerque el partido.

En el ADO Den Haag, Pascal Mulder, Luka Reischl y Alex Pozo son baja por lesión. Tampoco hay una alineación definitiva disponible para el equipo visitante; se conocerán más detalles cerca del inicio del encuentro.

Estado de forma reciente

El Ajax sumó cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos, sin conocer la derrota. Su encuentro más reciente terminó 2-2 ante el FC Twente el 8 de noviembre. Antes, goleó 6-1 al FC Midtjylland en la Conference League y venció 1-0 al AZ. En esos cinco encuentros, el Ajax marcó once goles y encajó cuatro.

El ADO Den Haag ganó dos de sus últimos cinco partidos y perdió tres. Su triunfo más reciente fue el 3-1 ante el Sparta Rotterdam el 7 de noviembre. Después perdió contra el PEC Zwolle (0-1) y cayó ante el Excelsior '31 en la Copa de los Países Bajos (1-1 tras la prórroga). En ese periodo, el ADO marcó seis goles y encajó siete.

Enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos clubes tuvo lugar el 21 de marzo de 2021 en la Eredivisie, cuando el Ajax derrotó 5-0 al ADO Den Haag en el Johan Cruijff ArenA. De los cinco duelos directos disponibles, el Ajax ganó cuatro, mientras que el ADO Den Haag no logró ninguna victoria. En esos cinco partidos, el Ajax marcó un total de 22 goles frente a los 4 del ADO.

Clasificación

El Ajax ocupa actualmente la tercera posición en la Eredivisie, mientras que el ADO Den Haag es decimoséptimo.