Después de haber superado esa mala racha de tres derrotas consecutivas, el Real Betis vuelve a estar en un buen momento. Los de Manuel Pellegrini vienen de vencer por 2-0 al Ferencvaros en Europa League y por 0-3 al Elche en LaLiga, por lo que ya se han recuperado. Este domingo, reciben en el Benito Villamarín al Levante, colista de Primera División.

El conjunto de Javier Pereira no levanta cabeza. Es más, es el único equipo de LaLiga que todavía no ha ganado. Suma solo siete puntos en 14 jornadas, aunque está a cuatro de salir del descenso. Por tanto, si le diera por vencer en el Villamarín, el Levante se quedaría cerca de escapar del pozo. No parece sencillo, pero cosas más raras se han visto en el fútbol.

¿Hora, día, fecha cuándo y dónde es el Real Betis vs. Levante de LaLiga 2021-2022?

PARTIDO Real Betis vs. Levante FECHA Domingo, 28 de noviembre de 2021 HORARIO 14:00 ESTADIO Estadio Benito Villamarín, Sevilla

Dónde ver en directo online el Real Betis vs. Levante de La Liga 2021-2022: Canal de TV y Streaming en vivo

ZONA CANAL HORARIO España Movistar LaLiga (M46 O110)

LaLiga TV Bar 14:00 Sudamérica DIRECTV Sports (610-619) ARG y CHI: 10:00 COL: 08:00 México SKY Sports 07:00

TV y canal: Dónde ver y cómo contratar los canales de televisión

Como ha ocurrido en estas últimas temporadas, el fútbol en España se puede ver por los canales de televisión de pago. Pero asimismo, hay un duelo cada jornada que se emite en abierto, a través de Gol Televisión. Un canal, por su parte, que asimismo se puede ver en las plataformas de pago. Servicios, por otra parte, que te explicamos en las próximas líneas cómo podrías contratar:

Movistar +

Movistar+ tiene muchas posibilidades variadas y distintas de paquetes Fusión. Eso quiere decir que se puede contratar las cadenas de televisión, con un paquete que tiene cuenta con óptica en el hogar. O bien líneas móviles. Varias opciones diferentes, para que cada cual elija su preferida.

Orange TV

Orange TV es otra gran alternativa para el usuario que quiera ver la liga española, la Segunda División, la Champions League, la Europa League y muchas más competiciones. Esto es debido a que Movistar + no puede contar con los derechos en exclusiva, por lo que ha de cedérselos a otras plataformas, que también tienen la capacidad de emitir cada duelo.

Streaming: Dónde ver y cómo contratar

Movistar +

En España, LaLiga se puede seguir por cualquier dispositivo y aparato que tenga acceso a Internet. Algo que es posible por la app oficial de Movistar + así como a través de la propia página web de la plataforma.

El artículo sigue a continuación

Hay un detalle: los encuentros de cada jornada se pueden ver por todos los dispositivos gracias a una clave electrónica. Para más información, se puede entrar en el siguiente enlace web: ver.movistarplus.es .

También está disponible para descargar la aplicación oficial de Movistar+ en iOS en App Store y en Google Play . Aparte de ello, hay apps disponibles en Smart TV. Todo acomodado al deseo del consumidor.

Más curiosidades: todos los duelos de cada semana se pueden ver en directo y desde cualquier parte del mundo. Pero además, existen redifusiones y la opción de verlos 'on demand' o bajo demanda. Es decir, en el instante en el que el usuario así lo quiera.