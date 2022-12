Dónde ver en directo online Corea del Sur vs. Portugal del Mundial Qatar 2022: dónde ver, TV, canal y streaming en vivo

El combinado asiático necesita ganar sí o sí a los de Fernando Santos, ya clasificados para los octavos de final de la Copa del Mundo

El Grupo H de la Copa del Mundo de Qatar 2022 se decide este viernes. Y, de momento, solo Portugal tiene atado el pase. Los de Fernando Santos suman seis puntos y son la única selección que ha cerrado su clasificación a los octavos de final, algo con lo que fantasean en Ghana, Corea del Sur y Uruguay.

Y, este viernes, Corea buscará la épica frente a Portugal, en un encuentro que será muy especial para Paulo Bento, seleccionador del combinado asiático pero que es un clásico del fútbol luso. La selección surcoreana, con Heung-Min Son como gran referente, solo ha sumado un punto: ante Uruguay en la primera jornada, en un encuentro que terminó en empate sin goles. En la segunda, por su parte, cayó 2-3 ante Ghana, tras un alocado partido.

Corea, a por un (casi) imposible

Lo cierto es que el combinado surcoreano lo tiene muy complicado para meterse en octavos. Y es que no solo necesita vencer a los de Fernando Santos, que ya son virtualmente primeros de grupo. Además de ello, también deben esperar que Ghana no gane a Uruguay en el otro partido de grupo... o que el combinado charrúa no venza a las 'Estrellas Negras' por más de dos goles de diferencia con respecto de un hipotético triunfo de Corea del Sur ante Portugal. Eso sí, un empate entre ambos combinados también podría servirle a los coreanos, aunque todo dependería del 'goal-average'.

¿Hora, día, fecha cuándo y dónde es el Corea del Sur vs. Portugal del Mundial de Qatar 2022?

PARTIDO Corea del Sur vs. Portugal FECHA Viernes, 2 de diciembre de 2022 HORARIO 16:00 ESTADIO Estadio Ciudad de la Educación, Rayán (Qatar)

Dónde ver en directo online el Corea del Sur vs. Portugal del Mundial de Qatar 2022: Canal de TV y Streaming en vivo

ZONA CANAL HORARIO España Gol Mundial 2

Gol Mundial 2 UHD 16:00 Sudamérica DGO

Flow Eventos 4K

Claro 4K

TeleCentro 4K

DSports

TyC Sports

TyC Sports Play ARG y CHI: 12:00;

COL: 10:00 México SKY Sports

Canal 5

ViX

Las Estrellas

Azteca 7

TUDN 09:00

TV y canal: Dónde ver y cómo contratar los canales de televisión en España para ver el Mundial de Qatar 2022

En España, la Copa del Mundo de Qatar 2022 se puede segir de muchas maneras. Una de ellas es gratuita: la relativa a RTVE, la televisión pública española. A través de esta vía, y por medio de La 1 y de Teledeporte, se retransmiten muchos encuentros, que se pueden ver asimismo por la plataforma RTVE Play y por RTVE.es. Aunque hay otros partidos que son de pago y que hay que ver por Gol Mundial, el canal que Mediapro y Movistar+ han creado para la ocasión.

RTVE: La 1, Teledeporte y RTVE Play

Muchos de los encuentros de la Copa del Mundo de este 2022 se pueden ver en abierto y de forma gratuita en España. Y es que Televisión Española retransmitirá en directo tanto todos los partidos de la selección española como otros muchos de otros combinados, que tendrán lugar durante todo el Mundial.

Para ser concretos, el conglomerado ofrecerá el partido inaugural del torneo, así como otro de cada uno de los siete grupos restantes en la primera fase, cuatro de octavos, dos de cuartos, las dos semifinales y la final. El menú, así pues, será de lo más variado y apetecible en la cadena pública.

RTVE retransmitirá, así, muchos duelos, que se verán sin problemas por todo dispositivo o aparato electrónico. Además, está la posibilidad de seguir el choque por 'streaming' a través de RTVE.es, que es la web oficial de Radio Televisión Española. Y también a por RTVE Play, la app oficial de la radiotelevisión pública. Además, los encuentros se verán en diferido por el canal deportivo de este operador, conocido como Teledeporte. Allí, asimismo, todas las veladas tendrá lugar el programa deportivo 'Estudio Estadio', que analizará con todo detalle la Copa del Mundo.

Gol Mundial

Sin embargo, las opciones para ver todos los duelos de esta Copa del Mundo pasan por pagar a Mediapro o Movistar+, que han lanzado el canal de pago Gol Mundial, que ofrecerá todos los partidos. Una cadena, en ese aspecto, que se puede contratar en un único pago de 19,99 euros pulsando aquí. Eso sí, los clientes de Movistar+ que hayan contratado el paquete Fútbol pueden ver la cadena sin ningún coste adicional, pues la Copa del Mundo está incluida en ese servicio.

Movistar+ dispone de muchas posibilidades diversas y reales de contar con el paquete Fusión. Eso significa que se pueden tener sus cadenas de televisión, con un paquete que tenga fibra óptica en el hogar. O bien líneas móviles. Varias vías diferentes, para que cada cual elija la que más vaya con él.

En España, el Mundial se puede ver por todo dispositivo y aparato con acceso a Internet. Algo que es posible gracias a la aplicación de Movistar+, así como la misma web oficial de la plataforma.

Hay una curiosidad: los choques de cada semana pueden ver por todos los dispositivos por una clave electrónica. Para conocer más detalles en este sentido, se puede acceder al siguiente link web: ver.movistarplus.es.

También está disponible para descargar la app que Movistar+ tiene disponible en iOS en App Store y en Google Play. Además de ello, hay apps disponibles en Smart TV. Todo adaptado, así las cosas, al deseo del consumidor.

Más detalles: todos los choques del Mundial en esta cadena se pueden ver en directo y en cualquier parte del mundo. Pero, asimismo, hay redifusiones y la opción de seguirlos 'on demand', o bajo demanda. O lo que es igual, a la carta: en el momento en el que cada cliente así lo quiera.