Dónde ver en directo online el Athletic Bilbao vs. Villarreal de La Liga 2022-2023: Movistar, DAZN, canal de TV y streaming en vivo

Encuentro de lo más atractivo el que se juega este domingo en el Nuevo San Mamés. Allí, el Athletic de Bilbao de Ernesto Valverde recibe al Villarreal, en un duelo directo por puestos de competición europea en Primera División.

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Al inicio de la jornada, el Athletic era sexto, con 18 puntos, por lo que ocupaba puestos de UEFA Conference League. Un lugar por detrás, aunque con las mismas unidades, estaba el 'Submarino', que buscará pescar en San Mamés para intentar sacar algo.

Quique Setién se estrena en el Villarreal en Liga

El duelo, asimismo, servirá para que Quique Setién debute en Liga en su nuevo club. El técnico, que ha relevado a Unai Emery tras su repentina marcha al Aston Villa, ya debutó el jueves, en UEFA Europa League y con un empate a dos ante el Hapoel Beer Sheva. Mas ahora, con un poco más de rodaje, se sentará en el banquillo de su nuevo equipo en Liga.

¿Hora, día, fecha cuándo y dónde es el Athletic Bilbao vs. Villarreal de LaLiga 2022-2023?

PARTIDO Athletic Bilbao vs. Villarreal FECHA Domingo, 30 de octubre de 2022 HORARIO 18:30 ESTADIO Estadio Nuevo San Mamés, Bilbao

Dónde ver en directo online el Athletic Bilbao vs. Villarreal de La Liga 2022-2023: Canal de TV y Streaming en vivo

ZONA CANAL HORARIO España DAZN LaLiga (M53)

DAZN

LaLiga TV (Bar) 18:30 Sudamérica Star+

ESPN 3 ARG y CHI: 13:30;

COL: 11:30 México SKY Sports 11:30

TV y canal: Dónde ver y cómo contratar los canales de televisión

Igual que ha ocurrido durante estas últimas temporadas, el fútbol en España se puede ver por los canales de televisión de pago. Además, hay un partido cada semana que se retransmite en abierto, a través de la señal de Gol Televisión. Un canal, por su parte, que también se puede seguir por medio de las distintas plataformas de pago. Servicios, por otra parte, que te contamos en los siguientes renglones cómo se podrían contratar:

Movistar +

Movistar+ dispone de varias alternativas de contratar el paquete Fusión. Eso quiere decir que se pueden tener los canales de televisión, con un paquete que incluya fibra óptica en casa. O bien líneas móviles. Varias vías alternas, para que cada cual elija la que más vaya con él. O con ella.

Orange TV

Sumarse a Orange TV es otra buena opción para el cliente que quiera ver LaLiga española, la Segunda División, la Champions League, la Europa League y muchos más competiciones. Esto es debido a que Movistar+ no puede tener los derechos en exclusiva, por lo que debe cedérselos también a otras plataformas, que también cuentan con la opción de retransmitir en directo cada encuentro.

DAZN

A partir de esta campaña, LaLiga se puede ver también por DAZN. La plataforma dará cinco encuentros de cada la jornada, que se pueden ver en exclusiva y por esta compañía. DAZN, además, se puede ver a través de Movistar+, gracias al convenio entre ambas compañías.

Streaming: Dónde ver y cómo contratar

Movistar +

En España, LaLiga se puede ver por cualquier dispositivo y aparato que tenga acceso a Internet. Algo que es posible por la aplicación oficial de Movistar+, así como en la misma web oficial de la plataforma.

Hay un detalle: los duelos de cada semana pueden ver por todos los dispositivos gracias a una clave electrónica. Para más detalles, se puede visitar el siguiente enlace web: ver.movistarplus.es .

También está disponible para su descarga la app que Movistar+ tiene disponible en iOS en App Store y en Google Play . Aparte de ello, hay apps disponibles en Smart TV. Todo amoldado al deseo del consumidor.

Más cosas: todos los encuentros de cada jornada pueden verse en directo y en cualquier parte del mundo. Pero además, hay asimismo redifusiones y la opción de seguir los partidos 'on demand', o bajo demanda. O lo que es lo mismo, en el momento en el que cada uno así lo desee.

Cómo ver DAZN en España: Cómo darse de alta, cuánto vale y cómo ver en todos los dispositivos

DAZN es una plataforma de emisión de deportes y torneos vía streaming, que se puede disfrutar en España desde el pasado 27 de febrero de 2019. Para contratar el servicio y consultar sus múltiples opciones y paquetes distintos, se puede hacer pulsando aquí.

DAZN entró en escena mundial con mucha fuerza en el mes de agosto de 2016, debutando en países como Japón, Alemania, Austria y Suiza. Su éxito inicial en Europa y Asia ha continuado con lanzamientos igualmente exitosos en Canadá (2017), Italia (2018) y Estados Unidos (2018), donde se ha consolidado como referencia.

"Nos estamos expandiendo a un ritmo vertiginoso, con un enfoque único. Damos a los seguidores lo que quieren: acceso asequible y flexible al deporte que aman. Estamos encantados de asociarnos con estas empresas para lanzar otro gran mercado europeo y deseamos revelar más deportes de primera clase", expresó a ese respecto Simon Denyer, cofundador de la compañía. Ahora, DAZN también cuenta con LaLiga española entre las competiciones que emite.