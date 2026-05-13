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Dónde ver Aston Villa - Liverpool: canal de TV, streaming en directo, hora de inicio y forma reciente de ambos equipos

Aston Villa vs Liverpool
Aston Villa
Liverpool
Premier League

Un resumen de dónde puedes ver el partido entre el Aston Villa y el Liverpool, además de las últimas noticias sobre los equipos.

Voetbalzone te ofrece un resumen con todo lo que necesitas saber sobre el partido, incluidos los detalles de la retransmisión en TV y en línea.

Retransmisión del Aston Villa - Liverpool: canal de televisión y opciones de streaming en directo.

En los Países Bajos se emite por Viaplay; suscríbete abajo.

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Noticias y alineaciones de los equipos.

Aston Villa contra Liverpool alineaciones probables

4-2-3-1
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
Formación
Liverpool crest
Liverpool
LIV
4-2-3-1
23Damián Martínez22I. Maatsen4E. Konsa5T. Mings2M. Cash27M. Rogers6R. Barkley3Victor Nilsson Lindelöf7J. McGinn8Y. Tielemans11O. Watkins25G. Mamardashvili4V. van Dijk17C. Jones6M. Kerkez5I. Konate10A. Mac Allister73R. Ngumoha38R. Gravenberch8D. Szoboszlai30J. Frimpong18C. Gakpo
Liverpool crest
Liverpool
LIV
4-2-3-1
Aston Villa

Once inicial

Liverpool

Manager

  • U. Emery
  • A. Slot

Lesiones y suspensiones

Aston Villa no podrá contar con Onana, Edwards ni Kamara por lesión; no hay sancionados. Once probable: Martínez; Cash, Konsa, Mings, Maatsen; Tielemans, Barkley, Lindelöf; McGinn, Rogers, Watkins. Actualizaremos conforme se acerque el partido.

Liverpool viaja con muchas bajas: Mohamed Salah, Alisson Becker, Bajcetic, Leoni, Bradley, Endo y Ekitike. Su posible once: Mamardashvili; Frimpong, Konaté, Van Dijk, Kerkez; Mac Allister, Gravenberch; Jones, Szoboszlai, Ngumoha; Gakpo.

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

Lesiones y suspensiones

Estado de forma reciente

AVL
-Formulario

Gol marcado (encajado)
7/6
Partidos de más de 2.5 goles
3/5
Ambos equipos anotaron
2/5

LIV
-Formulario

Gol marcado (encajado)
8/8
Partidos de más de 2.5 goles
3/5
Ambos equipos anotaron
4/5

En sus últimos cinco partidos, el Aston Villa ha logrado una victoria, un empate y tres derrotas. Su último partido fue un 2-2 ante el descendido Burnley en la Premier, resultado que aumenta la presión sobre el equipo de Emery. Antes, venció 4-0 al Nottingham Forest en la Europa League, pero en la liga perdió con el Tottenham (1-2) y con el Fulham (1-0). En cinco partidos ha marcado siete goles y encajado cinco.

ElLiverpool, con dos victorias, un empate y dos derrotas recientes, venció al Crystal Palace (3-1) y al Everton (1-2) fuera de casa, pero cayó ante el Manchester United (2-3) y el París Saint-Germain en la Champions (0-2). Su último encuentro, un 1-1 en Stamford Bridge, confirma la falta de regularidad en la recta final de la temporada.

Enfrentamientos directos

AVL

Últimos partidos

LIV

0

Victorias

2

Empates

3

Victorias

5

Goles marcados

12
Partidos de más de 2.5 goles
3/5
Ambos equipos anotaron
2/5

En los cinco últimos duelos de la Premier League entre ambos, Liverpool dominó. Los Reds ganaron tres, hubo dos empates y el Villa no sumó victorias. El último duelo, en noviembre de 2025 en Anfield, terminó 2-0 para Liverpool. En Villa Park, ambos encuentros terminaron igualados, incluido un 3-3 en mayo de 2024.

Clasificación

En la tabla, Liverpool es cuarto y Villa quinto; a dos jornadas del final, la lucha por la Champions sigue abierta.

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