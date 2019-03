¿Dónde serán los festejos si Racing se consagra campeón de la Superliga?

Como no habrá hinchas visitantes en Victoria, si la Academia se consagra frente a Tigre el epicentro de las celebraciones será en el Obelisco porteño.

Racing está ante la gran chance de consagrarse campeón de la Superliga frente a Tigre, pero sus hinchas no podrán vivirlo en Victoria: la dirigencia del Matador no pidió autorización para recibir público visitante en el José Dellagiovanna, por lo que la gente de la Academia deberá seguir el partido a la distancia, a la expectativa de lo que suceda con el equipo. Y a pesar de que un triunfo le asegurará la vuelta olímpica al conjunto de Eduardo Coudet, desde el club no hay ningún tipo de festejo organizado.

A pesar de que hubo muchas especulaciones en la previa, la directiva de Racing descartó instalar una pantalla gigante en el Cilindro para recibir a los hinchas, por temor a un posible castigo de los organismos de seguridad, que podrían haber generado la clausura del estadio antes del encuentro frente a de la última jornada del torneo. Además, por el mismo motivo, la cancha tampoco se abrirá en caso de que se confirme el título en Victoria.

De esta manera, si la Academia se corona frente a Tigre, el epicentro de los festejos será el Obelisco, por donde podría llegar a pasar el micro de los jugadores, tal como sucedió en 2014. Desde el Gobierno de la Ciudad ya está organizado el operativo de tránsito en caso de que haya vuelta olímpica, por lo que están previstos cortes en toda la zona del centro porteño.