El viernes a las 13:00 horas tendrá lugar el sorteo de la fase de liga de la Europa League. Entre otros, AZ y NEC sabrán entonces a qué ocho clubes se enfrentarán en los próximos meses en la competición millonaria. En este artículo, Voetbalzone repasa qué rivales pueden tocarle a ambos clubes y dónde se podrá ver el sorteo.

Aquí tienes un resumen con todos los equipos participantes en la fase de liga de la Europa League, la distribución completa de los bombos, los posibles rivales de AZ y NEC y las fechas de los partidos en la Europa League. El sorteo se podrá seguir en directo por televisión e internet a partir de las 13:00 horas.

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¿Cómo funciona el sorteo?

Desde 2024, el sorteo ya no se realiza con las tradicionales bolas, sino a través de un ordenador que determina quiénes serán los rivales. Tanto AZ como NEC se medirán a ocho oponentes: dos equipos de cada bombo. La distribución de esos bombos se basa en los coeficientes de clubes de la UEFA. Todos los clubes juegan cuatro partidos fuera de casa y cuatro encuentros ante su propio público.

Los equipos que terminen del 1 al 8 se clasificarán directamente para los octavos de final. Los que finalicen del 9 al 24 disputarán una ronda intermedia. Los que acaben del 25 al 36 quedarán eliminados y tampoco caerán a la Conference League.

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¿Cómo queda la distribución de los bombos?

Bombo 1: Bayer Leverkusen, Benfica, Juventus, AC Milan, Olympique Lyon, AZ, Olympiakos Piraeus, Real Sociedad, Olympique Marseille

Bombo 2: Ferencváros, Viktoria Plzen, Union Sint-Gillis, Dinamo Zagreb, Red Bull Salzburg, Celtic, Sparta Praga, Stade Rennes, RSC Anderlecht

Bombo 3: Sturm Graz, Lech Poznan, Crystal Palace, Bournemouth, Sunderland, NK Celje, Jagiellonia Bialystok, Omonia Nicosia, Celta de Vigo

Bombo 4: TSG Hoffenheim, Besiktas, União Torreense, Hapoel Beer Sheva, NEC, OFI Heraklion, Lillestrøm SK, Levski Sofia, Ararat Armenia

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¿Cuáles son los posibles rivales de AZ y NEC?

AZ y NEC se enfrentarán a dos equipos de cada bombo, también del suyo propio. Los clubes del mismo país aún no pueden enfrentarse entre sí en la fase de liga. Por tanto, PSV y Feyenoord todavía se evitan de momento. Se jugarán cuatro partidos fuera de casa y cuatro encuentros como local.

¿A qué hora es el sorteo de la Europa League?

El sorteo tendrá lugar en Mónaco el viernes 28 de agosto y comenzará a las 13:00 horas.

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¿En qué canal se podrá ver en directo el sorteo de la Europa League?

Ziggo Sport posee en Países Bajos los derechos de emisión de todas las competiciones europeas de clubes y, por ello, también puede ofrecer en directo el sorteo de la Europa League. La retransmisión comenzará a las 12:30 horas en el canal principal de la cadena, Ziggo Sport 1.

Quien no sea abonado podrá seguir el sorteo gratis a través del directo que ofrece la UEFA en su sitio web oficial.

¿Cuándo juegan AZ y NEC en la Europa League?

Estas son todas las fechas de la fase de liga de la Europa League de la temporada 2026/27:

Jornada 1: 16-17 de septiembre de 2026

Jornada 2: 15 de octubre de 2026

Jornada 3: 22 de octubre de 2026

Jornada 4: 5 de noviembre de 2026

Jornada 5: 26 de noviembre de 2026

Jornada 6: 10 de diciembre de 2026

Jornada 7: 21 de enero de 2027

Jornada 8: 28 de enero de 2027