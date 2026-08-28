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Europa LeagueImago
Rian Rosendaal

Traducido por

¿Dónde se puede ver en directo el sorteo de la Europa League de AZ y NEC? ¿A qué hora es el sorteo y cómo queda distribuido por bombos?

Europa League

El sorteo de la fase de liga de la Europa League tendrá lugar el viernes a las 13:00 horas. Entonces, entre otros, AZ y NEC sabrán a qué ocho clubes se enfrentarán en Europa en los próximos meses. En este artículo, Voetbalzone repasa qué rivales pueden tocarle a ambos clubes y dónde se emitirá el sorteo.

Aquí tienes un resumen con todos los equipos participantes en la fase de liga de la Europa League, la distribución completa de los bombos, los posibles rivales de AZ y NEC y las fechas de juego en la Europa League. El sorteo podrá verse en directo por televisión e internet a partir de las 13:00 horas.

Leeroy EchteldImago

¿Cómo funciona el sorteo?

Desde 2024, el sorteo ya no se realiza con las tradicionales bolas, sino mediante un ordenador que determina quiénes serán los rivales. Tanto AZ como NEC se enfrentarán a ocho adversarios: dos equipos de cada bombo. La composición de esos bombos se basa en los coeficientes de clubes de la UEFA. Todos los clubes juegan cuatro partidos fuera de casa y cuatro encuentros ante su propio público.  

Los equipos que acaben finalmente del 1 al 8 se clasificarán directamente para los octavos de final. Los que terminen del 9 al 24 disputarán una ronda intermedia. Los que finalicen del 25 al 36 quedarán eliminados y tampoco caerán a la Conference League.

Dick SchreuderImago

¿Cómo queda la distribución de los bombos?

Bombo 1: Bayer Leverkusen, Benfica, Juventus, AC Milan, Olympique Lyon, AZ, Olympiakos Piraeus, Real Sociedad, Olympique Marseille 

Bombo 2: Ferencváros, Viktoria Plzen, Union Sint-Gillis, Dinamo Zagreb, Red Bull Salzburg, Celtic, Sparta Praga, Stade Rennes, RSC Anderlecht 

Bombo 3: Sturm Graz, Lech Poznan, Crystal Palace, Bournemouth, Sunderland, NK Celje, Jagiellonia Bialystok, Omonia Nicosia, Celta de Vigo 

Bombo 4: TSG Hoffenheim, Besiktas, União Torreense, Hapoel Beer Sheva, NEC, OFI Heraklion, Lillestrøm SK, Levski Sofia, Ararat Armenia

Europa League drawGetty Images

¿Cuáles son los posibles rivales de AZ y NEC?

AZ y NEC se enfrentarán a dos equipos de cada bombo, también del suyo propio. Los clubes del mismo país todavía no pueden enfrentarse entre sí en la fase de liga. Por tanto, AZ y NEC se evitarán por ahora. Se disputarán cuatro partidos fuera de casa y cuatro duelos como local.

¿A qué hora es el sorteo de la Europa League?

El sorteo tendrá lugar en Mónaco el viernes 28 de agosto y comenzará a las 13:00 horas.

Noa VahleImago

¿En qué canal se podrá ver en directo el sorteo de la Europa League?

Ziggo Sport posee en Países Bajos los derechos de retransmisión de todas las competiciones europeas de clubes y, por ello, también puede ofrecer en directo el sorteo de la Europa League. La emisión comenzará a las 12:30 horas en el canal principal de la cadena, Ziggo Sport 1.  

Quien no sea abonado podrá seguir el sorteo gratis a través de la transmisión en directo que ofrece la UEFA en su sitio web oficial.

¿Cuándo juegan AZ y NEC en la Europa League?

Estas son todas las fechas de la fase de liga de la Europa League de la temporada 2026/27:

Jornada 1: 16-17 de septiembre de 2026 

Jornada 2: 15 de octubre de 2026 

Jornada 3: 22 de octubre de 2026 

Jornada 4: 5 de noviembre de 2026 

Jornada 5: 26 de noviembre de 2026 

Jornada 6: 10 de diciembre de 2026 

Jornada 7: 21 de enero de 2027 

Jornada 8: 28 de enero de 2027

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