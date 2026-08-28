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Eden Hazard 2025-2026 UEFA Conference League Draw(C)Getty Images
Rian Rosendaal

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¿Dónde se puede ver en directo el sorteo de la Conference League de Ajax y FC Twente? ¿A qué hora es el sorteo y cómo queda la distribución de los bombos?

Conference League

El viernes a las 14:00 horas tendrá lugar el sorteo de la fase de liga de la Conference League. Entonces, entre otros, Ajax y FC Twente sabrán a qué seis clubes se enfrentarán en los próximos meses en el tercer torneo europeo. En este artículo, Voetbalzone repasa qué rivales pueden tocarle a ambos clubes y dónde se podrá ver el sorteo.

Aquí tienes un resumen con todos los equipos participantes en la fase de liga de la Conference League, la distribución completa de los bombos, los posibles rivales de Ajax y FC Twente y las fechas de juego en la Conference League. El sorteo podrá verse en directo por televisión e internet a partir de las 14:00 horas.

MichelImago

¿Cómo funciona el sorteo?

Desde 2024, el sorteo ya no se realiza con las tradicionales bolas, sino mediante un ordenador que determina quiénes serán los rivales. Tanto Ajax como FC Twente se enfrentarán a seis oponentes: un equipo de cada bombo. La distribución de esos bombos está basada en los coeficientes de clubes de la UEFA. Todos los clubes disputan tres partidos fuera de casa y tres encuentros ante su propio público.  

Los equipos que terminen del 1 al 8 se clasificarán directamente para los octavos de final. Los que acaben del 9 al 24 disputarán play-offs por una plaza entre los dieciséis mejores. El resto quedará eliminado y verá llegar a su fin la aventura europea.

John van den BromImago

¿Cómo queda la distribución de los bombos?

Bombo 1: Ajax, Atalanta, SC Braga, SC Freiburg, AS Monaco, FC Copenhague 

Bombo 2: FC Midtjylland, Estrella Roja de Belgrado, KAA Gent, Panathinaikos, Pafos FC, Brighton & Hove Albion 

Bombo 3: Lugano, Getafe, Kups, FC Twente, FK Borac, Banja Luka, Lincoln Red Imps 

Bombo 4: STVV, Brann, Hearts, Kairat Almaty, Trabzonspor, Universitatea Craiova 

Bombo 5: Riga FC, Hajduk Split, Jablonec, AGF, FC Nordsjælland, Inter D'Escaldes  

Bombo 6: FC Thun, CSKA Sofia, Kauno Žalgiris, Mjällby, Iberia 1999, Egnatia

¿Cuáles son los posibles rivales de Ajax y FC Twente?

Ajax y FC Twente se enfrentarán a un equipo de cada bombo, así que también de su propio bombo. Los clubes del mismo país todavía no pueden enfrentarse entre sí en la fase de liga. Así, Ajax y FC Twente se evitarán por ahora. Se disputarán tres partidos fuera de casa y tres encuentros como local.

¿A qué hora es el sorteo de la Conference League?

El sorteo tendrá lugar en Mónaco el viernes 28 de agosto y comenzará a las 14:00 horas.

Noa VahleImago

¿En qué canal se podrá ver en directo el sorteo de la Conference League?

Ziggo Sport tiene en Países Bajos los derechos de retransmisión de todas las competiciones europeas de clubes y, por ello, también puede ofrecer en directo el sorteo de la Conference League. La emisión comienza a las 12:30 horas en el canal principal de la cadena, Ziggo Sport 1.

Quien no sea abonado podrá seguir el sorteo gratis a través de la retransmisión en directo que ofrece la UEFA en su sitio web oficial.

¿Cuándo juegan Ajax y FC Twente en la Conference League?

Estas son todas las fechas de la fase de liga de la Conference League de la temporada 2026/27:

Jornada 1: 15 de octubre de 2026 

Jornada 2: 22 de octubre de 2026 

Jornada 3: 5 de noviembre de 2026 

Jornada 4: 26 de noviembre de 2026 

Jornada 5: 10 de diciembre de 2026 

Jornada 6: 17 de diciembre de 2026

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