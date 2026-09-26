¿Dónde está el deslumbramiento? La prensa europea pone bajo la lupa a la Francia de Zidane

El primer partido de Zinedine Zidane en el banquillo de la selección de Francia no pasó desapercibido, después de que dirigiera a "Les Bleus" hacia la victoria por 1-0 sobre Turquía, la noche de ayer viernes, en la Liga de Naciones de la UEFA. Sin embargo, el rendimiento que ofreció el conjunto no convenció a los medios de comunicación europeos, que consideraron que al nuevo técnico aún le queda mucho trabajo por delante.

Zidane, cuya llegada al frente de la selección francesa se hizo esperar mucho, había logrado lo más importante en su debut tras evitar caer en la trampa turca, pero la imagen positiva de la victoria se vio empañada por la lesión de Kylian Mbappé, además de un rendimiento que la prensa europea calificó como difícil y solo parcialmente convincente, según recogió el diario francés "L'Équipe".

Un "inicio difícil" para Zidane

El diario madrileño "As" tituló su reportaje con "Inicios difíciles para Zidane", en referencia al primer partido del técnico francés con la selección, él que vivió los mejores años de su carrera como jugador y entrenador con el Real Madrid, y que dirigió al equipo a la conquista de tres títulos consecutivos de la Liga de Campeones de Europa en los años 2016, 2017 y 2018.

Y aunque la victoria francesa estuvo marcada en gran medida por la lesión de Mbappé, quien sufrió un problema en la rodilla tras anotar el único gol del encuentro en el minuto 54, y se perderá el resto del parón, el periódico aseguró que Zidane "disputó un primer partido complicado, después de que Francia tuviera dificultades para controlar el juego, antes de sufrir pese a su superioridad numérica".

Y añadió "As": "A Zidane le queda mucho trabajo por delante. Francia ofreció una primera parte muy tímida".

"Un partido que no fue fácil"

El diario "Sport" siguió la misma línea, al afirmar que "el partido en el estadio de Kocaeli no fue fácil para Francia", especialmente tras la salida del capitán de la selección, que "dejó un impacto en el estado anímico del grupo".

En Alemania, el diario "Bild" puso el foco en lo que describió como un "inicio cargado de emoción" para el técnico francés, subrayando al mismo tiempo que "Francia sufrió durante mucho tiempo en Turquía".

Y pese a las dificultades a las que se enfrentó la selección francesa, el periódico señaló que "los franceses actuaron con sangre fría" en los momentos decisivos.

Indicios de un cambio respecto a la era Deschamps

En cuanto al diario turco "Fotomaç", no se limitó a señalar la posición de Francia, al mencionar que "Francia es la segunda mejor selección del mundo después de España", pero consideró al mismo tiempo que el rendimiento que ofreció el equipo "no fue excepcional, ni especialmente influyente".

En su análisis del partido, el periódico turco detectó algunos rasgos del nuevo estilo que Zidane pretende aplicar, al considerar que empezó a mostrarse de una forma diferente al planteamiento que seguía Didier Deschamps.

Y explicó: "Los jugadores se mueven de forma más conectada. Los extremos ya no se limitan a esperar en las bandas. La distancia entre la línea del medio campo y el ataque se ha reducido".

Y añadió el periódico: "Y lo más importante es que, en lugar de esperar a Mbappé o a Dembélé para generar juego, el equipo pasó a intentar crear las ocasiones por sí mismo".

Una nueva prueba espera a Zidane

Zidane tiene una rápida oportunidad de enviar un mensaje diferente en su segunda aparición con la selección francesa, cuando se enfrente a Bélgica el lunes, en un partido durante el cual el técnico de 54 años estará de nuevo bajo la mirada de los medios de comunicación y la afición, en busca de indicios más claros de su sello con "Les Bleus".