Donald Trump arremete con dureza contra el seleccionador, que no está dando la talla: «¡Un error garrafal!»

Donald Trump criticó el viernes por la noche las decisiones de Thomas Tuchel tras el Inglaterra-Argentina del miércoles.

Inglaterra se adelantó 1-0 el miércoles gracias a Anthony Gordon, y durante mucho tiempo pareció encaminarse a su primera final desde 1966, hasta que Enzo Fernández empató en los últimos instantes.

Argentina no se replegó y buscó la victoria; tras un centro de Lionel Messi, Lautaro Martínez marcó de cabeza el gol del triunfo en el descuento.

En Inglaterra se desató una oleada de críticas hacia Tuchel, pues tras el primer gol el equipo se replegó y acabó pagándolo.

Trump criticó la decisión: «Tienes a un jugador fantástico, Harry Kane, con el que incluso he jugado al golf, ¿y lo pones de defensa?».

«¿Se ponen por delante y colocan a su mejor delantero en la zaga? Eso es un error garrafal», afirmó el 47.º presidente de Estados Unidos.