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Informes televisivos revelaron el planteamiento que seguirá el griego Georgios Donis, seleccionador de Arabia Saudí, durante el amistoso que disputará ante la selección de Corea del Sur.

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La selección de Arabia Saudita se enfrentará a su homóloga de Corea del Sur mañana viernes, en el estadio Jassim bin Hamad de la capital catarí, Doha, en un partido amistoso de preparación para los próximos compromisos.

La alineación prevista de Arabia Saudita ante Corea del Sur

El periodista saudí Khaled Al-Shneef, presentador del programa "Dorina Ghair", afirmó que Donis ya tiene prácticamente definida la alineación con la que disputará el partido.

Al-Shneef explicó que el técnico griego solo tiene dudas en la posición de extremo izquierdo, donde duda entre Sultan Mandash, estrella del Al-Hilal, y Ahmed Al-Ghamdi, jugador del Al-Ittihad.

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En cuanto a las otras diez posiciones, los jugadores del Al-Hilal dominan la mayoría de ellas, ocupando cinco plazas, encabezados por el portero Mohammed Al-Owais, además del defensa Hassan Tambakti, el lateral izquierdo Mutaib Al-Harbi y los centrocampistas Mohammed Kanno y Nasser Al-Dawsari.

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Por otro lado, Abdulelah Al-Amri, jugador del Al-Nassr, jugará en el centro de la defensa, y Saud Abdulhamid, estrella del Lens francés, en la posición de lateral derecho.

En la línea ofensiva, Musab Al-Juwayr, organizador del juego del Al-Qadsiah, jugará junto a su compañero de equipo Mohammed Abu Al-Shamat, por detrás de Firas Al-Buraikan, delantero del Al-Ahli.

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Arabia Saudita, con la plantilla al completo

Arabia Saudita afronta el partido ante Corea del Sur con la plantilla al completo, después de que Firas Al-Buraikan, delantero del Al-Ahli, participara ayer miércoles por primera vez en los entrenamientos colectivos durante el presente parón, tras recuperarse de la lesión que había sufrido.

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Al-Buraikan se ausentó de los entrenamientos colectivos de Arabia Saudita durante los dos primeros días, al padecer un resfriado, lo que generaba dudas sobre su capacidad para participar en el partido ante Corea del Sur.

Con el regreso del delantero del Al-Ahli, la selección saudí no tiene ninguna baja ante su rival coreano, especialmente porque Saud Abdulhamid, lateral derecho del Lens francés, también se incorporó a los entrenamientos por primera vez anteayer martes.

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Cabe recordar que la selección saudí disputará un nuevo partido amistoso en la concentración de Doha, ante la selección de Uzbekistán, el martes 17 de noviembre en curso.

La verdad sobre la salida de Donis de la selección saudí

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El periodista saudí Abdulrahman Al-Humaidi, presentador del programa "Nadina" en el canal "MBC 1", había afirmado que el técnico griego Georgios Donis abandonará su cargo como director técnico de la selección saudí con un 99 % de probabilidades.

Donis respondió a esas informaciones en declaraciones al diario saudí "Al-Riyadiah", donde dijo: "No me importan los rumores que se lanzan de vez en cuando sobre mi futuro profesional con la selección saudí".

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Y añadió: "Lo que me importa actualmente es desarrollar a Arabia Saudita y centrarme en el trabajo; tengo experiencia suficiente para lidiar con lo que se dice sobre mi futuro profesional, y daré lo mejor de mí para servir al fútbol saudí".

Las declaraciones de Donis llegaron como continuación del comunicado emitido por la Federación Saudí de Fútbol, según el canal saudí "Al-Ikhbariya", que desmentía la posibilidad de destituir al técnico griego y confirmaba su continuidad en el cargo.

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Esta es ya la segunda vez que la Federación Saudí de Fútbol desmiente las informaciones sobre la salida de Donis, después de haberlo hecho el pasado mes de octubre.

Algunos informes habían asegurado que la Federación Saudí tiene la intención de contratar al español Roberto Martínez, exdirector técnico de la selección de Portugal, para dirigir a Arabia Saudita en la Copa Asiática 2027, en lugar de Donis.

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Esas informaciones provocaron un estado de enfado en el ámbito futbolístico saudí, especialmente ante la escasez de tiempo antes del inicio del torneo asiático, lo que llevó a la Federación Saudí a emitir un comunicado de desmentido.

Sin embargo, el aplazamiento de la Copa Asiática 2027 de enero a diciembre del próximo año reavivó la polémica sobre la posibilidad de destituir a Donis, ante la existencia de tiempo de sobra antes del torneo.