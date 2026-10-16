Nápoles visitará a Venezia mañana sábado, en el marco de la séptima jornada de la Serie A, transmitida por stc tv.

Nápoles cuenta con 8 puntos y ocupa el octavo puesto en la tabla del Calcio, mientras que Venezia es colista de la competición sin puntos.

La red de estadísticas Opta señaló que Nápoles no ha perdido en 14 de los 16 enfrentamientos que ha disputado contra Venezia en la Serie A, con 7 victorias y 7 empates.

Además, Nápoles ha evitado la derrota en los últimos 10 duelos ante Venezia, con 6 victorias y 4 empates.

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La última victoria de Venezia sobre Nápoles en la primera división se remonta al 8 de marzo de 1942, cuando ganó por 4-1 en el estadio Penzo.

Venezia no ha logrado marcar ningún gol en los últimos 7 partidos que ha jugado frente a Nápoles en la Serie A.

Nápoles no tiene una racha más larga de partidos consecutivos sin recibir goles en la primera división que la registrada ante Avellino, rival contra el que mantuvo su portería a cero en 8 partidos consecutivos.

Venezia ha perdido todos sus seis primeros partidos en la Serie A esta temporada, algo que solo le había ocurrido una vez anteriormente, durante la temporada 1949-1950.

Hasta ahora, solo 3 clubes en la historia de la competición han perdido todos sus siete primeros partidos en una misma temporada de la primera división: Benevento en la temporada 2017-2018, Legnano en la 1951-1952 y Venezia en la 1949-1950.

Nápoles ha sumado un solo punto en los últimos dos partidos que ha disputado como visitante en la liga, después de caer ante el Inter y empatar con la Fiorentina.

La última vez que Nápoles disputó al menos 3 partidos consecutivos a domicilio en la Serie A sin conseguir ninguna victoria se remonta al periodo entre febrero y abril de 2025, cuando empató 4 veces y sufrió una derrota, y entre esos encuentros figura su empate sin goles ante Venezia.

Nápoles ha ganado los últimos 7 partidos que ha jugado contra equipos recién ascendidos a la Serie A, marcando 18 goles y recibiendo solo dos. Además, ha mantenido su portería a cero en 8 de los últimos 9 partidos de este tipo, incluidos sus cinco últimos encuentros consecutivos.

Venezia es el equipo que ha recibido el mayor número de tarjetas amarillas en la Serie A esta temporada, con 18. El conjunto también presenta la ratio más baja entre faltas cometidas y tarjetas amarillas, ya que sus jugadores reciben de media una tarjeta amarilla por cada 3,6 faltas cometidas.

Tras anotar dos goles en el duelo contra el Frosinone, Kevin De Bruyne podría marcar en dos partidos consecutivos de liga por primera vez en 4 años, concretamente desde octubre de 2022, cuando anotó en dos encuentros seguidos de la Premier League con el Manchester City ante el Brighton y el Leicester City.

El jugador belga ha participado en 7 goles, con 5 tantos y dos asistencias, en los diez partidos que ha disputado con su club y con la selección de su país en todas las competiciones desde comienzos de agosto.