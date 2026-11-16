Domenech carga contra Italia tras la derrota ante Bélgica: «Confirma lo que se pensaba de ellos»

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«Nations League. Francia se clasifica, como era lógico. Bélgica aplasta a los italianos, que confirman lo que se pensaba de ellos». Así el exseleccionador de Francia, Raymond Domenech, lanza una pulla a Italia en una publicación en X tras la dura derrota ante Bélgica y la eliminación de la selección italiana antes de los cuartos de final de la competición.

En el partido anterior, los hechos habían desmentido a Domenech con la victoria en remontada de Italia ante Francia. Hoy, el exseleccionador de Francia, derrotada precisamente por la selección de Lippi en el Mundial de Alemania 2006, ha ido aún más lejos y ha recibido las inevitables respuestas airadas a su publicación. «Si supieras lo que piensan los italianos de ti, eres la imagen de la derrota, además de un mal perdedor...», escribe un usuario en francés. Mientras, muchos italianos, como ya ocurrió hace pocos días, vuelven a sacar las imágenes de Italia levantando la Copa del Mundo tras la final de Berlín.