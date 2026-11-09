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Gary Neville ha criticado duramente a los jugadores del Manchester United tras el caótico empate 4-4 ante el Aston Villa del domingo. Al histórico exjugador del club no le gustó que la plantilla decidiera dar una vuelta al campo para agradecer el apoyo de la afición en Old Trafford después de volver a quedarse sin ganar.

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Un caótico y emocionante partido de ocho goles

El equipo de Michael Carrick remontó dos veces con garra para rescatar un punto en un frenético encuentro de la Premier League. Los locales se vieron dos goles por detrás en apenas cuatro minutos, después de que los errores de Senne Lammens permitieran marcar a Alysson y Nicolas Jackson.

Bruno Fernandes transformó un penalti y Youri Tielemans marcó para igualar el partido, pero la fragilidad defensiva reapareció de inmediato. John McGinn convirtió un penalti cometido por Diogo Dalot y Leon Goretzka aprovechó un error de Leny Yoro para devolver al Villa su ventaja de dos goles. Sin embargo, los tantos en el tiempo añadido de los suplentes Joshua Zirkzee y Patrick Dorgu rescataron un empate dramático.

«Se están haciendo daño emocional»

En declaraciones a NBC Sports, Neville, ex capitán del Manchester United, no se mordió la lengua al reaccionar a los aplausos de la plantilla actual a los aficionados al término del partido. «Hay que admirar su perseverancia, no dejaron de intentarlo», dijo Neville. «Los errores defensivos fueron sorprendentes y hablaremos de eso enseguida. Pero esta vuelta al campo...»

El comentarista se mostró incrédulo ante la repetición de esa rutina tras los partidos en medio de una racha tan mala. Neville añadió: «Jugué 602 partidos con el Manchester United y siempre mostré mi agradecimiento a los aficionados al final de cada encuentro, pero verlos dar la vuelta al campo después de las derrotas ante el Bournemouth y de un 4-4 en casa contra el Aston Villa es casi doloroso. Casi se están haciendo daño emocional».

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Una situación lamentable en Old Trafford

Neville cerró su crítica destacando el fuerte contraste entre las dificultades del equipo y el apoyo incondicional desde las gradas. «Esto no puede seguir así, ¿verdad? Es una situación absolutamente desesperada», continuó. «Michael estará orgulloso de ellos y los aficionados corean su nombre porque le quieren, pero esta es una situación realmente lamentable».

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Carrick, por su parte, defendió lo ocurrido después del partido y elogió el apoyo inquebrantable de la afición de Old Trafford. En declaraciones a Sky Sports, el entrenador afirmó: «Los aficionados apoyan totalmente a los jugadores. Lo habéis visto, es bastante evidente que están con los jugadores.

«Tienen muchas ganas de apoyarnos y de que les demos motivos para animar. A veces hay frustración y decepción, todos lo sentimos. Pero están con los chicos y también lo estaban cuando sonó el pitido final».

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Crece la presión sobre Carrick

Pese al carácter demostrado en la reacción final, la situación del United sigue siendo crítica. Actualmente ocupa el 18.º puesto de la Premier League y ya encadena ocho partidos sin ganar.

Carrick necesita corregir con urgencia una defensa endeble cuyos errores le han costado caro repetidamente al equipo. Sumar tres puntos en los próximos partidos será absolutamente vital para aliviar la presión y sacar al club de la zona de descenso.