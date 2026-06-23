Doku explica por qué faltó al partido contra Irán y confirma su regreso

El extremo belga Jérémy Doku regresa a la selección para el último partido de la fase de grupos del Mundial que se celebra en Estados Unidos, México y Canadá.

Jugó en el debut ante Egipto (1-1) y se perdió el segundo encuentro contra Irán (0-0).

La selección belga había justificado su ausencia frente a Irán por una infección respiratoria, pero el propio Doku reveló en Instagram que se debió al nacimiento de su primer hijo.

Doku escribió en Instagram: «Gracias por el cariño, los buenos deseos y los mensajes amables en estos días».

Y añadió: «Shirin (mi esposa) y Brice (mi hijo) están bien, y mi corazón está lleno de gratitud. La llegada de mi hijo es una de las mayores bendiciones que he recibido».

Y concluyó: «Gracias al equipo de Bélgica por el apoyo; ahora es el momento de volver al fútbol y representar a mi país en el escenario más importante».

Ahora Bélgica se prepara para enfrentar a Nueva Zelanda el sábado por la mañana, con la meta de ganar y avanzar a la siguiente ronda.